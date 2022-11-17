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На направлениях Сватово-Кременная и Белогоровка продолжаются ожесточенные бои – Гайдай

Ирина БалачукЧетверг, 17 ноября 2022, 10:09
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба

В Луганской области продолжаются ожесточенные бои на двух направлениях: Сватово – Кременная и Белогоровка.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram и в эфире национального марафона

Прямая речь Гайдая: "Продолжаются ожесточенные бои на двух направлениях – Сватово – Кременная и Белогоровка. На направлении Сватово – Кременная ВСУ удается понемногу оттеснять врага подальше. И уже во всех крупных городах местные жители говорят, что они уже слышат, что поблизости идут бои.

На направлении Белогоровки россияне постоянно атакуют, пытаются снова захватить территорию поселка, который полностью разрушен".

Детали: По словам главы ОВА, в крупных оккупированных городах – таких как Северодонецк, Рубежное, Лисичанск – ситуация критическая. Горожане замерзают и вынуждены отапливать квартиры в многоэтажках дровами.

Гайдай также рассказал, что иногда складывается странная ситуация, потому что с одной стороны оккупанты отбирают квартиры, чтобы заселять "своих", но при этом ремонтировать или восстанавливать ничего не хотят, а вместо этого говорят людям, что скоро Украина вернется и все восстановит.

По словам главы ОВА, оккупанты разуверились в своем "Россия-навсегда" и уже сами ждут ВСУ.

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Гайдай заверил, что Луганская ОГА готова к восстановлению жизнедеятельности в области, как только ее деоккупируют военные.

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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