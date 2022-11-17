Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На направлениях Сватово-Кременная и Белогоровка продолжаются ожесточенные бои – Гайдай

Ирина БалачукЧетверг, 17 ноября 2022, 09:09
На направлениях Сватово-Кременная и Белогоровка продолжаются ожесточенные бои – Гайдай
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба

В Луганской области продолжаются ожесточенные бои на двух направлениях: Сватово – Кременная и Белогоровка.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram и в эфире национального марафона

Прямая речь Гайдая: "Продолжаются ожесточенные бои на двух направлениях – Сватово – Кременная и Белогоровка. На направлении Сватово – Кременная ВСУ удается понемногу оттеснять врага подальше. И уже во всех крупных городах местные жители говорят, что они уже слышат, что поблизости идут бои.

Реклама:

На направлении Белогоровки россияне постоянно атакуют, пытаются снова захватить территорию поселка, который полностью разрушен".

Детали: По словам главы ОВА, в крупных оккупированных городах – таких как Северодонецк, Рубежное, Лисичанск – ситуация критическая. Горожане замерзают и вынуждены отапливать квартиры в многоэтажках дровами.

Гайдай также рассказал, что иногда складывается странная ситуация, потому что с одной стороны оккупанты отбирают квартиры, чтобы заселять "своих", но при этом ремонтировать или восстанавливать ничего не хотят, а вместо этого говорят людям, что скоро Украина вернется и все восстановит.

ВИДЕО ДНЯ

По словам главы ОВА, оккупанты разуверились в своем "Россия-навсегда" и уже сами ждут ВСУ.

Гайдай заверил, что Луганская ОГА готова к восстановлению жизнедеятельности в области, как только ее деоккупируют военные.

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Луганская область
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в Луганской области
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: