На направлениях Сватово-Кременная и Белогоровка продолжаются ожесточенные бои – Гайдай

В Луганской области продолжаются ожесточенные бои на двух направлениях: Сватово – Кременная и Белогоровка.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram и в эфире национального марафона

Прямая речь Гайдая: "Продолжаются ожесточенные бои на двух направлениях – Сватово – Кременная и Белогоровка. На направлении Сватово – Кременная ВСУ удается понемногу оттеснять врага подальше. И уже во всех крупных городах местные жители говорят, что они уже слышат, что поблизости идут бои.

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На направлении Белогоровки россияне постоянно атакуют, пытаются снова захватить территорию поселка, который полностью разрушен".

Детали: По словам главы ОВА, в крупных оккупированных городах – таких как Северодонецк, Рубежное, Лисичанск – ситуация критическая. Горожане замерзают и вынуждены отапливать квартиры в многоэтажках дровами.

Гайдай также рассказал, что иногда складывается странная ситуация, потому что с одной стороны оккупанты отбирают квартиры, чтобы заселять "своих", но при этом ремонтировать или восстанавливать ничего не хотят, а вместо этого говорят людям, что скоро Украина вернется и все восстановит.

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По словам главы ОВА, оккупанты разуверились в своем "Россия-навсегда" и уже сами ждут ВСУ.

Гайдай заверил, что Луганская ОГА готова к восстановлению жизнедеятельности в области, как только ее деоккупируют военные.