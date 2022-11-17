Шольц не вражений прагненням Трампа переобратися на другий термін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його не вразила заявка колишнього президента США Дональда Трампа на участь у виборах в 2024 році.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Шольц сказав, що заява Трампа не вразила, тому що вона відбулася після проміжних виборів в США, "де зараз також можна сподіватися, що, як і на минулих виборах, рішення проти популізму залишиться можливим".

Шольц також сказав, що чинний президент Джо Байден є "дуже розумним, дуже досвідченим політиком" і "важливим трансатлантистом", який цінує хорошу співпрацю між Європою і США.

На запитання, чи обговорювалася заявка Трампа на переобрання на саміті G20 на Балі, Шольц, який був віцеканцлером під час перебування Трампа на посаді, відповів: "Найкраща новина - зовсім ні".

Трансатлантичні відносини різко охололи при Трампі, який неодноразово критикував Німеччину за її експортну потужність і відносно низькі витрати на оборону в рамках альянсу НАТО.

Після перемоги Байдена на виборах минулого року Шольц заявив, що Трамп повинен залишити посаду до дня інавгурації і що він несе відповідальність за заворушення прихильників Трампа на Капітолійському пагорбі, в результаті яких було поранено понад 140 поліцейських і загинуло кілька людей.

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Попри провал своїх ставлеників на "проміжних виборах" та втрату лідерства серед симпатій американських консерваторів, експрезидент США оголосив про свій намір висуватися на вибори президента у 2024 році.

Про те, чому Дональд Трамп зважився на цей крок, попри вкрай невдале інформаційне тло, що може допомогти йому перемогти і чи не стане таке раннє оголошення президентських планів фальстартом читайте в статті Третій похід у Білий дім: якими є шанси Дональда Трампа знову стати президентом.