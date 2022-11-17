Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц не вражений прагненням Трампа переобратися на другий термін

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 10:31

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його не вразила заявка колишнього президента США Дональда Трампа на участь у виборах в 2024 році.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Шольц сказав, що заява Трампа не вразила, тому що вона відбулася після проміжних виборів в США, "де зараз також можна сподіватися, що, як і на минулих виборах, рішення проти популізму залишиться можливим".

Шольц також сказав, що чинний президент Джо Байден є "дуже розумним, дуже досвідченим політиком" і "важливим трансатлантистом", який цінує хорошу співпрацю між Європою і США.

На запитання, чи обговорювалася заявка Трампа на переобрання на саміті G20 на Балі, Шольц, який був віцеканцлером під час перебування Трампа на посаді, відповів: "Найкраща новина - зовсім ні".

Трансатлантичні відносини різко охололи при Трампі, який неодноразово критикував Німеччину за її експортну потужність і відносно низькі витрати на оборону в рамках альянсу НАТО.

Після перемоги Байдена на виборах минулого року Шольц заявив, що Трамп повинен залишити посаду до дня інавгурації і що він несе відповідальність за заворушення прихильників Трампа на Капітолійському пагорбі, в результаті яких було поранено понад 140 поліцейських і загинуло кілька людей.

ВІДЕО ДНЯ

Попри провал своїх ставлеників на "проміжних виборах" та втрату лідерства серед симпатій американських консерваторів, експрезидент США оголосив про свій намір висуватися на вибори президента у 2024 році.

Про те, чому Дональд Трамп зважився на цей крок, попри вкрай невдале інформаційне тло, що може допомогти йому перемогти і чи не стане таке раннє оголошення президентських планів фальстартом читайте в статті Третій похід у Білий дім: якими є шанси Дональда Трампа знову стати президентом.

Теми: ШольцБайденСША
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ЗСУ спроможні зірвати зусилля росіян зміцнити оборону на Херсонщині – ISW

Зеленський: Понад 10 мільйонів українців зараз без електрики

Вадим Гутцайт став новим головою НОК, Суркіс та Шуфрич – членами комітету

"Емоції зрозумілі": Дуда прокоментував слова Зеленського про падіння ракети в Польщі

Зеленський відправив ексгенпрокурорку Венедіктову послом у Швейцарію

Суд у Гаазі: "Гіркін винний у вбивстві 298 разів", один з обвинувачуваних виправданий

Усі новини...
Шольц
Шольц розкритикував Путіна за відмову їхати на G20
Шольц зізнався, що досі радиться з Меркель
Шольц: дипломатичне вирішення війни в Україні наразі неможливе
Останні новини
08:26
Росіяни знову обстріляли Нікополь, прилетіло і в сонячну підстанцію 
08:03
США наклали санкції на десяток компаній, які допомагали Ірану обходити торгові обмеження
07:59
На Івано-Франківщині пройдуть військові навчання, мешканців просять не лякатись вибухів – ОВА
07:30
Вагнерівці почали вербувати на війну робітників заводів – Генштаб
06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів біля 9 населених пунктів - Генштаб
06:15
Окупанти тримають у Чорному морі підводний ракетоносій з 4 «Калібрами» - ОК "Південь"
06:15
Діти, які втратили батьків під час війни, можуть отримати грошову допомогу
05:14
КНДР запустила чергову міжконтинентальну балістичну ракету
04:54
ЗСУ спроможні зірвати зусилля росіян зміцнити оборону на Херсонщині – ISW
04:08
Пушкінопад: у Чернівцях демонтували один з двох пам'ятників російському поету
Усі новини...