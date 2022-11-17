Шольц не впечатлен стремлением Трампа переизбраться на второй срок

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его не впечатлила заявка бывшего президента США Дональда Трампа на участие в выборах в 2024 году.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Шольц сказал, что заявление Трампа не впечатлило, потому что оно состоялось после промежуточных выборов в США, "где сейчас также можно надеяться, что, как и на прошлых выборах, решение против популизма останется возможным".

Шольц также сказал, что действующий президент Джо Байден является "очень умным, очень опытным политиком" и "важным трансатлантистом", который ценит хорошее сотрудничество между Европой и США.

На вопрос, обсуждалась ли заявка Трампа на переизбрание на саммите G20 на Бали, Шольц, который был вице-канцлером во время пребывания Трампа в должности, ответил: "Лучшая новость - совсем нет".

Трансатлантические отношения резко охладели при Трампе, который неоднократно критиковал Германию за ее экспортную мощь и относительно низкие расходы на оборону в рамках альянса НАТО.

После победы Байдена на выборах в прошлом году Шольц заявил, что Трамп должен покинуть пост до дня инаугурации и что он несет ответственность за беспорядки сторонников Трампа на Капитолийском холме, в результате которых были ранены более 140 полицейских и погибло несколько человек.

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Несмотря на провал своих ставленников на "промежуточных выборах" и потерю лидерства среди симпатий американских консерваторов, экс-президент США объявил о своем намерении выдвигаться на выборы президента в 2024 году.

О том, почему Дональд Трамп решился на этот шаг, несмотря на крайне неудачный информационный фон, что может помочь ему победить и не станет ли такое раннее объявление президентских планов фальстартом читайте в статье Третий поход в Белый дом: каковы шансы Дональда Трампа снова стать президентом.