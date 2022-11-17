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На окупованій частині Запорізької області зривають російські прапори і вивішують українські – ЦНС

Ірина БалачукЧетвер, 17 листопада 2022, 10:49
Фото pixabay.com

Українці продовжують чинити спротив російським загарбникам – у тимчасово окупованих районах Запорізької області зривають російські прапори й вивішують українські.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Українці продовжують чинити спротив окупації попри репресії росіян, які не мають підтримки з боку місцевого населення".

Деталі: Повідомляється, що у Бердянську підлітки зірвали прапор окупантів зі штабу путінської партії "Єдина Росія", який росіяни розмістили у захопленому центрі громадських ініціатив на бульварі Шевченка, 12.  

Водночас у селі Єлисеївка Бердянського району невідомі вивісили український прапор над адміністративною будівлею в селі.

За даними Спротиву, окупанти одразу почали шукати "злочинців", але не знайшли.

Теми: Запорізька областьокупація
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