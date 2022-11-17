На оккупированной части Запорожской области срывают российские флаги и вывешивают украинские – ЦНС

Украинцы продолжают сопротивляться российским захватчикам – во временно оккупированных районах Запорожской области срывают российские флаги и вывешивают украинские.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Украинцы продолжают сопротивляться оккупации, несмотря на репрессии россиян, которые не имеют поддержки со стороны местного населения".

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Детали: Сообщается, что в Бердянске подростки сорвали флаг оккупантов со штаба путинской партии "Единая Россия", который россияне разместили в захваченном центре общественных инициатив на бульваре Шевченко, 12.

В то же время в селе Елисеевка Бердянского района неизвестные вывесили украинский флаг над административным зданием в селе.

По данным Сопротивления, оккупанты сразу начали искать "преступников", но не нашли.