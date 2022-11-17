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У Польщі повідомили перші подробиці розслідування щодо падіння ракети

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 09:51

На місці падіння ракети у Польщі вже зібрані певні докази, які показують послідовність подій.

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох в інтерв'ю TVN24, пише "Європейська правда".

"Сьогодні є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила в ціль, не спрацювала система самознищення, і ця ракета, на жаль, призвела до трагедії", - додав Кумох.

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За його словами, що на місці падіння працює польсько-американська слідча група, і українці також звернулися з проханням надати їм доступ до розслідування.

"Якщо обидві сторони погодяться, а наскільки мені відомо, заперечень з американської сторони немає, то найближчим часом такий доступ може бути наданий. Якщо у слідчої групи не буде зауважень на технічному рівні, то, напевно, не буде підстав відмовляти українцям у доступі", - сказав він.

На запитання, які докази є у слідства, він відповів: "Уламки ракети, глибина кратера, експерти вираховують напрямок, звідки прилетіла ракета, навіть кількість палива, яке вона використала".

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Він додав, що "є відеозаписи". "Я не хотів би говорити про їх зміст, тому що я бачив їх у засекреченому режимі", - зазначив він.

Кумох підкреслив, що "ніхто не звинувачує Україну в тому, що вона навмисно бомбила польську територію".

"Росія бомбардувала Україну в той день і Росія несе повну відповідальність за все, що падає. Це нагадує ситуацію, коли людина вийшла на дорогу і спричинила зіткнення між автомобілем і автобусом. Чи винна машина? Ні, винна людина, яка вийшла на дорогу і спричинила аварію", - сказав він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну, оскільки ракета, що впала, за словами Дуди, вірогідно, була випущена українськими силами ППО.

Теми: Польщаобстріл
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