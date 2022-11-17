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В Польше сообщили первые подробности расследования падения ракеты

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 09:51

На месте падения ракеты в Польше уже собраны определенные доказательства, которые показывают последовательность событий.

Об этом заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох в интервью TVN24, пишет "Европейская правда".

"Сегодня есть много свидетельств того, что одна из ракет, которая должна была сбить российскую ракету, не попала в цель, не сработала система самоуничтожения, и эта ракета, к сожалению, привела к трагедии", - добавил Кумох.

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По его словам, что на месте падения работает польско-американская следственная группа, и украинцы также обратились с просьбой предоставить им доступ к расследованию.

"Если обе стороны согласятся, а насколько мне известно, возражений с американской стороны нет, то в ближайшее время такой доступ может быть предоставлен. Если у следственной группы не будет замечаний на техническом уровне, то, наверное, не будет оснований отказывать украинцам в доступе", - сказал он.

На вопрос, какие доказательства есть у следствия, он ответил: "Обломки ракеты, глубина кратера, эксперты высчитывают направление, откуда прилетела ракета, даже количество топлива, которое она использовала".

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Он добавил, что "есть видеозаписи". "Я не хотел бы говорить об их содержании, потому что я видел их в засекреченном режиме", - отметил он.

Кумох подчеркнул, что "никто не обвиняет Украину в том, что она намеренно бомбила польскую территорию".

"Россия бомбила Украину в тот день и Россия несет полную ответственность за все, что падает. Это напоминает ситуацию, когда человек вышел на дорогу и вызвал столкновение между автомобилем и автобусом. Виновата машина? Нет, виноват человек, который вышел на дорогу и вызвал аварию", - сказал он.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку упавшая ракета, по словам Дуды, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО.

Темы: Польшаобстрел
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