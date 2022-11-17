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Кулеба під час чергової ракетної атаки поговорив з Блінкеном: просив про Patriot

Четвер, 17 листопада 2022, 10:23

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, зазначивши, що дякував за надані засоби ППО і просив розширити допомогу.

Про це він розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

За його словами, розмова співпала з черговим масштабним ракетним ударом РФ по Україні. "Ми поділяємо думку, що Росія несе повну відповідальність за ракетний терор і його наслідки на території України, Польщі та Молдови. Подякував США за врай важливу військову допомогу та наголосив, що поставки систем протиповітряної оборони потрібно прискорити. NASAMS вже довели свою ефективність. Я переконаний, що настав час і для Patriot", - написав Дмитро Кулеба. 

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Нагадаємо, увечері 16 листопада відбулося сьоме засідання формату "Рамштайн". Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що на ньому принаймні шість країн оголосили про подальшу військову допомогу Україні, у тому числі засобами протиповітряної оборони. 

Також у Білому домі заявили, що незалежно від того, чиєю виявиться ракета, яка впала на території Польщі, уся відповідальність за це - на Росії. 

Теми: БлінкенКулеба Дмитро
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