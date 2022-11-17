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СБУ затримала на Вінниччині російського агента: наводив ракети на енергооб'єкти

"Українська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 10:26
СБУ затримала на Вінниччині російського агента: наводив ракети на енергооб'єкти
Затриманий російський агент, фото СБУ

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали мешканця Вінниччини, який передавав російському ГРУ інформацію про об’єкти критичної інфраструктури та збирав дані про переміщення української армії в області.

Джерело: пресслужба Служби безпеки

Дослівно: "Зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону.

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Крім цього, він передавав агресору точні координати стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури та споруд системи життєзабезпечення.

Саме за його "наводкой" окупанти планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по енергогенеруючих підприємствах області".

Деталі: Під час обшуку правоохоронці знайшли у затриманого докази листування з російським "куратором".

ВІДЕО ДНЯ

Спецслужба опублікувала фрагменти листування агента з "куратором". У ній завербованого чоловіка просять зняти на відео енергооб'єкт, який росіяни раніше обстріляли, аби переконатися, чи проводилися на ньому ремонтні роботи.

Судячи з листування, агент погодився виконати завдання ГРУ. Однак був затриманий співробітниками СБУ.

 
Листування затриманого з російським "куратором"
Фото СБУ
 
Листування затриманого з російським "куратором"
Фото СБУ
 
Листування затриманого з російським "куратором"
Фото СБУ

За інформацією спецслужби, затриманим виявився колишній радянський військовий, який на початку 90-х звільнився з армії та проживав на Вінниччині.

За оперативними даними, вже тоді чоловіка завербувала російська воєнна розвідка. На початку повномасштабного вторгнення на нього вийшов співробітник ГРУ і запросив "допомогу" у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України.

Зрадник погодився виконувати завдання від ворога. Чоловік приховано спостерігав за українськими об’єктами і здійснював фото- та відеофіксацію. Отримані відомості він передавав росіянам.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 2. ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теми: СБУРосіяобстрілВінницька область
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