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СБУ задержала в Винницкой области российского агента: наводил ракеты на энергообъекты

"Украинская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 11:26
Задержанный российский агент, фото СБУ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали жителя Винницкой области, который передавал российскому ГРУ информацию об объектах критической инфраструктуры и собирал данные о перемещении украинской армии в области.

Источник: пресс-служба Службы безопасности

Дословно: "Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона.

Кроме этого, он передавал агрессору точные координаты стратегически важных объектов критической инфраструктуры и сооружений системы жизнеобеспечения.

Именно по его "наводке" оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетных ударов по энергогенерирующим предприятиям области".

Детали: Во время обыска правоохранители нашли у задержанного доказательства переписки с российским "куратором".

Спецслужба опубликовала фрагменты переписки агента с "куратором". В ней завербованного мужчину просят снять на видео энергообъект, который россияне ранее обстреляли, чтобы убедиться, проводились ли на нем ремонтные работы.

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Судя по переписке, агент согласился выполнить задание ГРУ. Однако был задержан сотрудниками СБУ.

Переписка задержанного с российским
Переписка задержанного с российским "куратором"
ФОТО СБУ
Переписка задержанного с российским
Переписка задержанного с российским "куратором"
ФТО СБУ
Переписка задержанного с российским
Переписка задержанного с российским "куратором"
ФОТО СБУ

По информации спецслужбы, задержанным оказался бывший советский военный, который в начале 90-х уволился из армии и проживал в Винницкой области.

По оперативным данным, уже тогда мужчину завербовала российская военная разведка. В начале полномасштабного вторжения на него вышел сотрудник ГРУ и запросил "помощь" в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Предатель согласился выполнять задания от врага. Мужчина скрыто наблюдал за украинскими объектами и осуществлял фото- и видеофиксацию. Полученные сведения он передавал россиянам.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении по ч. 2. ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УКУ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: СБУРосcияобстрелВинницкая область
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