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СБУ задержала в Винницкой области российского агента: наводил ракеты на энергообъекты

"Украинская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 10:26
СБУ задержала в Винницкой области российского агента: наводил ракеты на энергообъекты
Задержанный российский агент, фото СБУ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали жителя Винницкой области, который передавал российскому ГРУ информацию об объектах критической инфраструктуры и собирал данные о перемещении украинской армии в области.

Источник: пресс-служба Службы безопасности

Дословно: "Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона.

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Кроме этого, он передавал агрессору точные координаты стратегически важных объектов критической инфраструктуры и сооружений системы жизнеобеспечения.

Именно по его "наводке" оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетных ударов по энергогенерирующим предприятиям области".

Детали: Во время обыска правоохранители нашли у задержанного доказательства переписки с российским "куратором".

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Спецслужба опубликовала фрагменты переписки агента с "куратором". В ней завербованного мужчину просят снять на видео энергообъект, который россияне ранее обстреляли, чтобы убедиться, проводились ли на нем ремонтные работы.

Судя по переписке, агент согласился выполнить задание ГРУ. Однако был задержан сотрудниками СБУ.

Переписка задержанного с российским
Переписка задержанного с российским "куратором"
ФОТО СБУ
Переписка задержанного с российским
Переписка задержанного с российским "куратором"
ФТО СБУ
Переписка задержанного с российским
Переписка задержанного с российским "куратором"
ФОТО СБУ

По информации спецслужбы, задержанным оказался бывший советский военный, который в начале 90-х уволился из армии и проживал в Винницкой области.

По оперативным данным, уже тогда мужчину завербовала российская военная разведка. В начале полномасштабного вторжения на него вышел сотрудник ГРУ и запросил "помощь" в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Предатель согласился выполнять задания от врага. Мужчина скрыто наблюдал за украинскими объектами и осуществлял фото- и видеофиксацию. Полученные сведения он передавал россиянам.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении по ч. 2. ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УКУ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: СБУРосcияобстрелВинницкая область
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