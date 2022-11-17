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На Полтавщині скорочують комендантську годину й довше продаватимуть алкоголь

Олена РощінаЧетвер, 17 листопада 2022, 11:55

Із 19 листопада в Полтавській області комендантська година триватиме з 23:00 до о 05:00, а алкогольні напої можна буде купувати з 12:00 до 20:00.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Пряма мова: "Скорочуємо час комендантської години.

Неодноразово до мене зверталися чимало підприємців і жителів області з проханням скоротити тривалість комендантської години. Традиційно в цих питаннях завжди зважаємо на думку правоохоронців та військових, адже безпека – пріоритет. 

Вчергове проаналізували ситуацію. Кордони в сусідніх областях – під надійним захистом ЗСУ, тож можемо скоротити тривалість комендантської години й таким чином допомогти бізнесу працювати".

Деталі: Рада оборони області ухвалила рішення: із 19 листопада по всій Полтавщині комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00.

Раніше, з 1 вересня, комендантська година у Полтавській області тривала з 22:00 до 05:00.

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Крім того, Рада оборони області ухвалила рішення, що з 19 листопада алкогольні напої на Полтавщині у закладах торгівлі й громадського харчування можна буде придбати з 12:00 до 20:00. 

З початку вересня як слабкоалкогольні, так і міцні алкогольні напої у закладах торгівлі й громадського харчування області можна було придбати лише з 12:00 до 18:00.

У цьому питанні органи влади також "пішли назустріч бізнесу", бо неодноразово отримували тематичні звернення від мереж супермаркетів, кафе й ресторанів. 

Збільшення часового проміжку дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів податків із роздрібної торгівлі підакцизними товарами, сподіваються в області.

Теми: Полтавська областькомендантська годинаалкогольВоєнний стан
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