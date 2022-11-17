Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Полтавщині скорочують комендантську годину й довше продаватимуть алкоголь

Олена РощінаЧетвер, 17 листопада 2022, 10:55

Із 19 листопада в Полтавській області комендантська година триватиме з 23:00 до о 05:00, а алкогольні напої можна буде купувати з 12:00 до 20:00.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Пряма мова: "Скорочуємо час комендантської години.

Реклама:

Неодноразово до мене зверталися чимало підприємців і жителів області з проханням скоротити тривалість комендантської години. Традиційно в цих питаннях завжди зважаємо на думку правоохоронців та військових, адже безпека – пріоритет. 

Вчергове проаналізували ситуацію. Кордони в сусідніх областях – під надійним захистом ЗСУ, тож можемо скоротити тривалість комендантської години й таким чином допомогти бізнесу працювати".

Деталі: Рада оборони області ухвалила рішення: із 19 листопада по всій Полтавщині комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше, з 1 вересня, комендантська година у Полтавській області тривала з 22:00 до 05:00.

Крім того, Рада оборони області ухвалила рішення, що з 19 листопада алкогольні напої на Полтавщині у закладах торгівлі й громадського харчування можна буде придбати з 12:00 до 20:00. 

З початку вересня як слабкоалкогольні, так і міцні алкогольні напої у закладах торгівлі й громадського харчування області можна було придбати лише з 12:00 до 18:00.

У цьому питанні органи влади також "пішли назустріч бізнесу", бо неодноразово отримували тематичні звернення від мереж супермаркетів, кафе й ресторанів. 

Збільшення часового проміжку дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів податків із роздрібної торгівлі підакцизними товарами, сподіваються в області.

Теми: Полтавська областькомендантська годинаалкогольВоєнний стан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Полтавська область
На Полтавщині знайшли тіло четвертої жертви від російського удару
У Полтавській області заборонили святкувати 1 вересня
Ракетний удар по Полтавщині: уже 3 загиблих
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: