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На Полтавщине сокращают комендантский час и будут дольше продавать алкоголь

Елена РощинаЧетверг, 17 ноября 2022, 10:55

С 19 ноября в Полтавской области комендантский час будет длиться с 23:00 до 05:00, а алкогольные напитки можно будет покупать с 12:00 до 20:00.

Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин

Прямая речь: "Сокращаем время комендантского часа.

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Неоднократно ко мне обращались многие предприниматели и жители области с просьбой сократить продолжительность комендантского часа. Традиционно в этих вопросах всегда считаемся с мнением правоохранителей и военных, ведь безопасность – приоритет.

В очередной раз проанализировали ситуацию. Границы в соседних областях – под надежной защитой ВСУ, так что можем сократить длительность комендантского часа и таким образом помочь бизнесу работать".

Детали: Совет обороны области принял решение: с 19 ноября по всей Полтавской области комендантский час будет длиться с 23:00 до 05:00.

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Ранее, с 1 сентября, комендантский час в Полтавской области длился с 22:00 до 05:00.

Кроме того, Совет обороны области принял решение, что с 19 ноября алкогольные напитки в Полтавской области в заведениях торговли и общественного питания можно будет приобрести с 12:00 до 20:00.

С начала сентября как слабоалкогольные, так и крепкие алкогольные напитки в заведениях торговли и общепита области можно было приобрести только с 12:00 до 18:00.

В этом вопросе органы власти также пошли навстречу бизнесу, потому что неоднократно получали тематические обращения от сетей супермаркетов, кафе и ресторанов.

Увеличение временного промежутка позволит увеличить поступление в местные бюджеты налогов по розничной торговле подакцизными товарами, надеются в области.

Темы: Полтавская областькомендантский часалкогольВоенное положение
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