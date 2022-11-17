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Окупанти заявили, що збили безпілотник у Криму

Ірина БалачукЧетвер, 17 листопада 2022, 11:59
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Окупанти Криму заявили, що вранці 17 листопада збили безпілотник на підстанції "Кафа" на тимчасово окупованому півострові.

Джерело: російське пропагандистське видання RT із посиланням на радника так званого глави Криму Олега Крючкова, Медуза

Пряма мова Крючкова: "Збили безпілотник. Уламки впали на території станції".

Деталі: Представник окупантів додав, що пошкоджень немає і енергопостачання не порушене.

Крім того, у кримських пабліках і телеграм-каналах повідомляли про нічні вибухи в Джанкої, де розташований російський військовий аеродром.

Під ранок відразу кілька місцевих пабліків повідомили про перебої з електрикою в місті.

Офіційні представники Росії та України можливу атаку на Джанкой наразі не коментували.

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Теми: Кримокупаціябезпілотники
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