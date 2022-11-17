Оккупанты заявили, что сбили беспилотник в Крыму

Оккупанты Крыма заявили, что утром 17 ноября сбили беспилотник на подстанции "Кафа" на временно оккупированном полуострове.

Источник: российское пропагандистское издание RT со ссылкой на советника так называемого главы Крыма Олега Крючкова, Медуза

Прямая речь Крючкова: "Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции".

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Детали: Представитель оккупантов добавил, что повреждений нет и энергоснабжение не нарушено.

Кроме того, в крымских пабликах и телеграм-каналах сообщали о ночных взрывах в Джанкое, где расположен российский военный аэродром.



Под утро сразу несколько местных пабликов сообщили о перебоях с электричеством в городе.



Официальные представители России и Украины возможную атаку на Джанкой на данный момент не комментировали.

