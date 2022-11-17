Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты заявили, что сбили беспилотник в Крыму

Ирина БалачукЧетверг, 17 ноября 2022, 10:59
Оккупанты заявили, что сбили беспилотник в Крыму
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Оккупанты Крыма заявили, что утром 17 ноября сбили беспилотник на подстанции "Кафа" на временно оккупированном полуострове.

Источник: российское пропагандистское издание RT со ссылкой на советника так называемого главы Крыма Олега Крючкова, Медуза

Прямая речь Крючкова: "Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции".

Реклама:

Детали: Представитель оккупантов добавил, что повреждений нет и энергоснабжение не нарушено.

Кроме того, в крымских пабликах и телеграм-каналах сообщали о ночных взрывах в Джанкое, где расположен российский военный аэродром.

Под утро сразу несколько местных пабликов сообщили о перебоях с электричеством в городе.

Официальные представители России и Украины возможную атаку на Джанкой на данный момент не комментировали.
 

Темы: Крымоккупациябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Крым
ГУР показало погоню российской авиации за дроном Украины в Крыму
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: