Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты заявили, что сбили беспилотник в Крыму

Ирина БалачукЧетверг, 17 ноября 2022, 11:59
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Оккупанты Крыма заявили, что утром 17 ноября сбили беспилотник на подстанции "Кафа" на временно оккупированном полуострове.

Источник: российское пропагандистское издание RT со ссылкой на советника так называемого главы Крыма Олега Крючкова, Медуза

Прямая речь Крючкова: "Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции".

Детали: Представитель оккупантов добавил, что повреждений нет и энергоснабжение не нарушено.

Кроме того, в крымских пабликах и телеграм-каналах сообщали о ночных взрывах в Джанкое, где расположен российский военный аэродром.

Под утро сразу несколько местных пабликов сообщили о перебоях с электричеством в городе.

Официальные представители России и Украины возможную атаку на Джанкой на данный момент не комментировали.
 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Крымоккупациябеспилотники
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

КНДР запустила очередную межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь США

ВСУ способны сорвать усилия россиян укрепить оборону на Херсонщине - ISW

Зеленский: Более 10 миллионов украинцев сейчас без электричества

Вадим Гутцайт стал новым главой НОК, Суркис и Шуфрич – членами комитета

"Эмоции понятны": Дуда прокомментировал слова Зеленского о падении ракеты в Польше

Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию

Все новости...
Крым
Подразделения оккупантов уезжают из Скадовского и Генического районов в Крым – Генштаб
Оккупанты бояться, что ВСУ дойдут до Бердянска и Крым станет уязвим
Салливан советовал Киеву искать реалистические условия для переговоров с РФ, в том числе по Крыму - WSJ
Последние новости
10:14
В пятницу по всей Украине – плановые отключения света, возможны аварийные
10:03
В Вольнянске уже нашли тела 9 погибших – ОП
09:55
14 операций за 6 лет жизни: в "Охматдете" помогли мальчику с врожденным пороком кишечника
09:52
Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине оружие с израильскими компонентами – СМИ
09:43
Одну из встреч Вышеградского саммита отменили из-за чешского бойкота Венгрии
09:41
Украинский производитель Фрекен БОК и Vortex купил завод в Европе
09:30
Хотела уберечь психику, чтобы учить детей. История учительницы из Харькова, которая жила и работала в метро
09:19
Защитники за сутки уничтожили 350 оккупантов и 5 артиллерийских систем
09:09
Британская разведка: После отступления из Херсона армия РФ не исключает нового прорыва ВСУ
08:54
Россияне атаковали ракетами С-300 село в Запорожской области
Все новости...