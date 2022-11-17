Миколаївщина: на міні підірвався начальник відділу вибухотехнічної служби НПУ

Під час розмінування деокупованих територій Миколаївської області на міні підірвався начальник відділу вибухотехнічної служби поліції області.

Джерело: начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв на брифінгу 17 листопада

Пряма мова: "Під час брифінгу надійшла інформація, що під час проведення робіт із розмінування на міні підірвався начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Миколаївській області. Робота триває і вона дійсно небезпечна".

Реклама:

Деталі: В пресслужбі НПУ "Українській правді" уточнили, що поліцейський отримав поранення, але, на щастя, він живий.