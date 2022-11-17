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Николаевщина: на мине подорвался начальник отдела взрывотехнической службы НПУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 ноября 2022, 11:47
Николаевщина: на мине подорвался начальник отдела взрывотехнической службы НПУ
разминирование. иллюстративное фото ГСЧС

Во время разминирования деоккупированных территорий Николаевской области на мине подорвался начальник отдела взрывотехнической службы полиции области.

Источник: начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции генерал полиции третьего ранга Алексей Сергеев на брифинге 17 ноября

Прямая речь: "Во время брифинга поступила информация, что во время проведения работ по разминированию на мине подорвался начальник отдела взрывотехнической службы ГУНП в Николаевской области. Работа продолжается и она действительно опасна".

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Детали: В пресс-службе НПУ "Украинской правде" уточнили, что полицейский получил ранения, но, к счастью, жив.

Темы: Николаевская областьразминированиеполиция
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