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Николаевщина: на мине подорвался начальник отдела взрывотехнической службы НПУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 ноября 2022, 12:47
разминирование. иллюстративное фото ГСЧС

Во время разминирования деоккупированных территорий Николаевской области на мине подорвался начальник отдела взрывотехнической службы полиции области.

Источник: начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции генерал полиции третьего ранга Алексей Сергеев на брифинге 17 ноября

Прямая речь: "Во время брифинга поступила информация, что во время проведения работ по разминированию на мине подорвался начальник отдела взрывотехнической службы ГУНП в Николаевской области. Работа продолжается и она действительно опасна".

Детали: В пресс-службе НПУ "Украинской правде" уточнили, что полицейский получил ранения, но, к счастью, жив.

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Темы: Николаевская областьразминированиеполиция
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