Мінус 102 повітряні цілі, пункти управління і склади зброї РФ: здобутки ЗСУ за тиждень

Сили оборони України за минулий тиждень знищили 102 повітряних цілі, завдали ураження 36 пунктам управління російської армії та 47 складам боєприпасів окупантів.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу

Пряма мова: "Силами і засобами авіації зенітно-ракетних військ та протиповітряної оборони Сухопутних військ та Військово-морських сил за звітній період знищено 102 повітряних цілі.

Протягом тижня підрозділами ракетних військ і артилерії виконано 1 200 вогневих завдання, за результатами яких нанесено ураження 36 пунктам управління та 47 складів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, а також іншим військовим об'єктам противника".

Деталі: Громов також констатував, що у ході наступальної операції захисники України вийшли на рубіж по правому берегу Дніпра на Херсонщині, звільнили до 5 580 квадратних кілометрів території та 198 населених пунктів.