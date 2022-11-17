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Мінус 102 повітряні цілі, пункти управління і склади зброї РФ: здобутки ЗСУ за тиждень

Олена РощінаЧетвер, 17 листопада 2022, 11:53

Сили оборони України за минулий тиждень знищили 102 повітряних цілі, завдали ураження 36 пунктам управління російської армії та 47 складам боєприпасів окупантів. 

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу

Пряма мова: "Силами і засобами авіації зенітно-ракетних військ та протиповітряної оборони Сухопутних військ та Військово-морських сил за звітній період знищено 102 повітряних цілі. 

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Протягом тижня підрозділами ракетних військ і артилерії виконано 1 200 вогневих завдання, за результатами яких нанесено ураження 36 пунктам управління та 47 складів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, а також іншим військовим об'єктам противника". 

Деталі: Громов також констатував, що у ході наступальної операції захисники України вийшли на рубіж по правому берегу Дніпра на Херсонщині, звільнили до 5 580 квадратних кілометрів території та 198 населених пунктів. 

Теми: війнаЗбройні силиГенштабППО
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