Минус 102 воздушные цели, пункты управления и склады оружия РФ: достижения ВСУ за неделю

Силы обороны Украины за минувшую неделю уничтожили 102 воздушных цели, нанесли поражение 36 пунктам управления российской армии и 47 складам боеприпасов оккупантов.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов на брифинге

Прямая речь: "Силами и средствами авиации зенитно-ракетных войск и противовоздушной обороны Сухопутных войск и Военно-морских сил за отчетный период уничтожено 102 воздушных цели

В течение недели подразделениями ракетных войск и артиллерии выполнено 1 200 огневых задач, по результатам которых нанесено поражение 36 пунктам управления и 47 складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также другим военным объектам противника".

Детали: Громов также констатировал, что в ходе наступательной операции защитники Украины вышли на рубеж по правому берегу Днепра в Херсонской области, освободили до 5 580 квадратных километров территории и 198 населенных пунктов.