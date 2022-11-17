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Українських фахівців допустять до розслідування щодо ракети у Польщі - Зеленський

Четвер, 17 листопада 2022, 13:15

Українські фахівці братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракет у Польщі.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у четвер, виступаючи на конференції Bloomberg New Economy Forum, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Учора ми отримали підтвердження, що наші фахівці братимуть участь у розслідуванні. Доки розслідування не завершиться, ми не можемо сказати точно, які ракети чи їхні частини впали на території Польщі. Але ми бачили картинки діаметра вирви. Це не могли бути тільки залишки протиракетних систем", - сказав Зеленський.

"Усі мають зрозуміти, що майже 100 ракет було випущено цього дня. Я вдячний світу за підтримку України із системами ППО. Це не перший випадок, коли частини російської ракети падають на територію іншої країни", - додав президент.

Він підкреслив, що "не знає точно", що трапилося цього разу на 100%. 

"Світ також не знає на 100%. Я впевнений, що це була російська ракета. Ми вдячні, що нас не звинувачують, тому що ми боремося із російськими ракетами на нашій території", - зазначив Зеленський.

Голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох раніше повідомив, що на місці падіння ракети працює польсько-американська слідча група, і українці також звернулися з проханням надати їм доступ до розслідування.

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Кумох підкреслив, що "ніхто не звинувачує Україну в тому, що вона навмисно бомбила польську територію".

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну, оскільки ракета, що впала, за словами Дуди, вірогідно, була випущена українськими силами ППО.

Теми: Польщавійна
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