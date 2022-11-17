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Украинских специалистов допустят к расследованию ракеты в Польше - Зеленский

Четверг, 17 ноября 2022, 13:15

Украинские специалисты примут участие в расследовании обстоятельств падения ракет в Польше.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в четверг, выступая на конференции Bloomberg New Economy Forum, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Вчера мы получили подтверждение, что наши специалисты примут участие в расследовании. Пока расследование не завершится, мы не можем сказать точно, какие ракеты или их части упали на территории Польши. Но мы видели картинки диаметра воронки. Это не могли быть только остатки противоракетных систем" ", – сказал Зеленский.

"Все должны понять, что около 100 ракет было выпущено в этот день. Я благодарен миру за поддержку Украины с системами ПВО. Это не первый случай, когда части российской ракеты падают на территорию другой страны", - добавил президент.

Он подчеркнул, что "не знает точно", что случилось в этот раз на 100%.

"Мир также не знает на 100%. Я уверен, что это была российская ракета. Мы благодарны за то, что нас не обвиняют, потому что мы боремся с российскими ракетами на нашей территории", - отметил Зеленский.

Глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох ранее сообщил, что на месте падения ракеты работает польско-американская следственная группа, и украинцы также обратились с просьбой предоставить им доступ к расследованию.

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Кумох подчеркнул, что "никто не обвиняет Украину в том, что она намеренно бомбила польскую территорию".

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку упавшая ракета, по словам Дуды, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО.

Темы: Польшавойна
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