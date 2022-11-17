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Зеленський каже, що світ в Україні вивчає, які зброя і тактика кращі

Олена РощінаЧетвер, 17 листопада 2022, 13:34
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Росія ударами по українських об'єктах спонукає світ до переозброєння, інші країни на прикладі України вивчають, яка зброя потрібна на майбутнє, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: звернення президента України до учасників Bloomberg New Economy Forum 17 листопада, Офіс президента

Пряма мова: "Щойно сталася чергова російська терористична атака. Зранку – десятки ракет. Цивільні обʼєкти – головна мішень. Росія воює проти електрики й тепла для людей, підриває електростанції та інші енергооб'єкти.

Це така повсякденність зараз в Україні – через російський терор. Ось чому ми докладаємо стільки зусиль, щоб отримати сучасні ППО й ПРО від партнерів. Плюс постійні бойові дії на фронті довжиною понад тисячу кілометрів".

Деталі: За словами Зеленського, із глобального погляду це означає, що "замість того, щоб вкласти трильйони доларів у розвиток людського капіталу, світ буде витрачати колосальні кошти на переозброєння – додатково до вже запланованих". 

Президент зазначив, що зараз усі уважно дивляться на те, як Україна захищається, яка зброя найкраща, яка тактика спрацьовує, які оборонні системи дають максимальний результат.

Пряма мова: "Що більше форм терору використає Росія в цій війні, то більше коштів світ у підсумку спрямує на зброю й на захист від потенційного повторення таких ударів, яких ми зазнаємо".

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Деталі: За словами Зеленського, агресія Росії негативно впливає на глобальний розвиток.

"Коли Україна пропонує формулу миру, це справді формула миру не просто для нас, а для світу. Коли загроза комплексна, то й відповідь має бути комплексною. Простою зупинкою вогню нічого не вирішиш. Саме така наша формула. Треба повертати мир – надійно, довготривало. Простим пом'якшенням криз, що спровоковані Росією, не повернеш стабільності. Треба повністю демонтувати кожну загрозу", – сказав він.

Президент наголосив, що мир, який пропонує Україна, означатиме стабілізацію і розвиток.

Теми: ЗеленськийРосіявійнасвіт
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