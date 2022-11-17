Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський каже, що світ в Україні вивчає, які зброя і тактика кращі

Олена РощінаЧетвер, 17 листопада 2022, 12:34
Зеленський каже, що світ в Україні вивчає, які зброя і тактика кращі
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Росія ударами по українських об'єктах спонукає світ до переозброєння, інші країни на прикладі України вивчають, яка зброя потрібна на майбутнє, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: звернення президента України до учасників Bloomberg New Economy Forum 17 листопада, Офіс президента

Пряма мова: "Щойно сталася чергова російська терористична атака. Зранку – десятки ракет. Цивільні обʼєкти – головна мішень. Росія воює проти електрики й тепла для людей, підриває електростанції та інші енергооб'єкти.

Реклама:

Це така повсякденність зараз в Україні – через російський терор. Ось чому ми докладаємо стільки зусиль, щоб отримати сучасні ППО й ПРО від партнерів. Плюс постійні бойові дії на фронті довжиною понад тисячу кілометрів".

Деталі: За словами Зеленського, із глобального погляду це означає, що "замість того, щоб вкласти трильйони доларів у розвиток людського капіталу, світ буде витрачати колосальні кошти на переозброєння – додатково до вже запланованих". 

Президент зазначив, що зараз усі уважно дивляться на те, як Україна захищається, яка зброя найкраща, яка тактика спрацьовує, які оборонні системи дають максимальний результат.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Що більше форм терору використає Росія в цій війні, то більше коштів світ у підсумку спрямує на зброю й на захист від потенційного повторення таких ударів, яких ми зазнаємо".

Деталі: За словами Зеленського, агресія Росії негативно впливає на глобальний розвиток.

"Коли Україна пропонує формулу миру, це справді формула миру не просто для нас, а для світу. Коли загроза комплексна, то й відповідь має бути комплексною. Простою зупинкою вогню нічого не вирішиш. Саме така наша формула. Треба повертати мир – надійно, довготривало. Простим пом'якшенням криз, що спровоковані Росією, не повернеш стабільності. Треба повністю демонтувати кожну загрозу", – сказав він.

Президент наголосив, що мир, який пропонує Україна, означатиме стабілізацію і розвиток.

Теми: ЗеленськийРосіявійнасвіт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: