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Зеленский говорит, что мир в Украине изучает, какие оружие и тактика лучше

Елена РощинаЧетверг, 17 ноября 2022, 12:34
Зеленский говорит, что мир в Украине изучает, какие оружие и тактика лучше
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Россия ударами по украинским объектам побуждает мир к перевооружению, другие страны на примере Украины изучают, какое оружие нужно на будущее, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: обращение президента Украины к участникам Bloomberg New Economy Forum 17 ноября, Офис президента

Прямая речь: "Только что произошла очередная российская террористическая атака. Утром – десятки ракет. Гражданские объекты – главная мишень. Россия воюет против электричества и тепла для людей, взрывает электростанции и другие энергообъекты.

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Это такая повседневность сейчас в Украине – из-за российского террора. Вот почему мы прилагаем столько усилий, чтобы получить современные ПВО и ПРО от партнеров. Плюс постоянные боевые действия на фронте протяженностью более тысячи километров".

Детали: По словам Зеленского, с глобальной точки зрения это означает, что "вместо того, чтобы вложить триллионы долларов в развитие человеческого капитала, мир будет тратить колоссальные средства на перевооружение – вдобавок к уже запланированным".

Президент отметил, что сейчас все внимательно смотрят на то, как Украина защищается, какое оружие самое лучшее, какая тактика срабатывает, какие оборонные системы дают максимальный результат.

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Прямая речь: "Чем больше форм террора использует Россия в этой войне, тем больше мир в итоге направит на оружие и на защиту от потенциального повторения таких ударов, которым мы подвергаемся".

Детали: По словам Зеленского, агрессия России оказывает негативное влияние на глобальное развитие.

"Когда Украина предлагает формулу мира, это действительно формула мира не просто для нас, а для мира. Если угроза комплексная, то ответ должен быть комплексным. Простой остановкой огня ничего не решишь. Именно такова наша формула. Надо возвращать мир – надежно, долго. Простым смягчением кризисов, спровоцированных Россией, не вернешь стабильности. Надо полностью демонтировать каждую угрозу", – сказал он.

Президент подчеркнул, что мир, предлагаемый Украиной, будет означать стабилизацию и развитие.

Темы: ЗеленскийРосcиявойнамир
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