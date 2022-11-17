Україна здатна замістити викопне паливо з Росії чистою енергією – Зеленський

Україна після відновлення миру зможе замістити чистою енергією брудне викопне паливо з Росії, постачати у країни Євросоюзу "зелену електрику".

Джерело: президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників Bloomberg New Economy Forum, Офіс президента

Пряма мова: "Уже зараз, приєднуючись до відбудови України, різні країни й компанії отримують стимули для зростання. Але коли ми відновимо територіальну цілісність і гарантуємо надійний мир, Україна стане потужним джерелом нового глобального розвитку. І це не просто про економіку, а саме про сучасну економіку".

Деталі: Зеленський зазначив, що зараз замість того, щоб приділяти максимум уваги "зеленій" трансформації, різні уряди шукають, як би гарантувати дешевше постачання нафти, газу, вугілля, щоб знизити енергетичні ціни.

За його словами, "саме ціна енергії, а не чистота енергії – питання номер один для багатьох", але цього б не було, якби не російська агресія і використання Росією енергоресурсів як зброї.

Пряма мова: "Україна здатна замістити чистою енергією брудне викопне паливо з Росії. У нас величезний потенціал у низьковуглецевій енергетиці. Україна здатна стати ключовим партнером Європейського Союзу для цілей декарбонізації.

Ми станемо одним з основних постачальників "зеленого" водню й "зеленої" електрики в ЄС.

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Кліматичні умови України, вільні площі, енергія сонця, енергія вітру дають змогу виробляти "зелену" електрику з дуже конкурентною собівартістю".

Деталі: Зеленський нагадав, що лише за три роки перед російським вторгненням в Україні було збудовано 7 гігаватів відновлюваної енергетики, а "потенціал – у рази більший".

Також Україна може виробляти десятки мільйонів тонн "зеленого" й дешевого аміаку, додав він.

Крім того, Україна має сильні позиції в біоенергетиці, сказав президент.

До того ж, в України є потужна атомна енергетика й енергетична інфраструктура, яка об'єднана з енергомережею Євросоюзу.

"Зараз російський ракетний терор спрямований передусім на ці наші потужності. Лише позавчора Росія за день випустила майже сто ракет проти наших енергообʼєктів. Майже сто! Сьогодні – знову", – сказав Зеленський.

Він визнав, що "втрати великі", але й відбудова буде масштабною.

Зеленський запросив країни-учасниці й компанії "вже оцінювати перспективи" та приєднуватися до відбудови України.