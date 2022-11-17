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Украина способна заместить ископаемое топливо из России чистой энергией – Зеленский

Елена РощинаЧетверг, 17 ноября 2022, 13:52
Владимир Зеленский принял участие в Bloomberg New Economy Forum, фото ОП

Украина после восстановления мира сможет заместить чистой энергией грязное ископаемое топливо из России, поставлять в страны Евросоюза "зеленое электричество".

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении к участникам Bloomberg New Economy Forum, Офис президента

Прямая речь: "Уже сейчас, присоединяясь к восстановлению Украины, разные страны и компании получают стимулы для роста. Но когда мы восстановим территориальную целостность и гарантируем надежный мир, Украина станет мощным источником нового глобального развития. И это не просто об экономике, а именно о современной экономике".

Детали: Зеленский отметил, что сейчас вместо того, чтобы уделять максимум внимания "зеленой" трансформации, разные правительства ищут, как бы гарантировать более дешевые поставки нефти, газа, угля, чтобы снизить энергетические цены.

По его словам, именно цена энергии, а не чистота энергии – вопрос номер один для многих, но этого бы не было, если бы не российская агрессия и использование Россией энергоресурсов как оружия.

Прямая речь: "Украина способна заместить чистой энергией грязное ископаемое топливо из России. У нас огромный потенциал в низкоуглеродистой энергетике. Украина способна стать ключевым партнером Европейского Союза в целях декарбонизации.

Мы станем одним из основных поставщиков "зеленого" водорода и "зеленого" электричества в ЕС.

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Климатические условия Украины, свободные площади, энергия солнца, энергия ветра позволяют производить "зеленое" электричество с очень конкурентной себестоимостью".

Детали: Зеленский напомнил, что всего за три года перед российским вторжением в Украине было построено 7 гигаваттов возобновляемой энергетики, а "потенциал – в разы больше".

Также Украина может производить десятки миллионов тонн "зеленого" и дешевого аммиака, добавил он.

Кроме того, у Украины есть сильные позиции в биоэнергетике, сказал президент.

К тому же у Украины есть мощная атомная энергетика и энергетическая инфраструктура, объединенная с энергосетью Евросоюза.

"Сейчас российский ракетный террор направлен прежде всего на эти наши мощности. Только позавчера Россия за день выпустила около ста ракет против наших энергообъектов. Почти сто! Сегодня – снова", – сказал Зеленский.

Он признал, что "потери большие", но и восстановление будет масштабным.

Зеленский пригласил страны-участницы и компании уже оценивать перспективы и присоединяться к восстановлению Украины.

Темы: ЗеленскийэнергетикаЕСмир
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