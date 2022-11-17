Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина способна заместить ископаемое топливо из России чистой энергией – Зеленский

Елена РощинаЧетверг, 17 ноября 2022, 12:52
Украина способна заместить ископаемое топливо из России чистой энергией – Зеленский
Владимир Зеленский принял участие в Bloomberg New Economy Forum, фото ОП

Украина после восстановления мира сможет заместить чистой энергией грязное ископаемое топливо из России, поставлять в страны Евросоюза "зеленое электричество".

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении к участникам Bloomberg New Economy Forum, Офис президента

Прямая речь: "Уже сейчас, присоединяясь к восстановлению Украины, разные страны и компании получают стимулы для роста. Но когда мы восстановим территориальную целостность и гарантируем надежный мир, Украина станет мощным источником нового глобального развития. И это не просто об экономике, а именно о современной экономике".

Реклама:

Детали: Зеленский отметил, что сейчас вместо того, чтобы уделять максимум внимания "зеленой" трансформации, разные правительства ищут, как бы гарантировать более дешевые поставки нефти, газа, угля, чтобы снизить энергетические цены.

По его словам, именно цена энергии, а не чистота энергии – вопрос номер один для многих, но этого бы не было, если бы не российская агрессия и использование Россией энергоресурсов как оружия.

Прямая речь: "Украина способна заместить чистой энергией грязное ископаемое топливо из России. У нас огромный потенциал в низкоуглеродистой энергетике. Украина способна стать ключевым партнером Европейского Союза в целях декарбонизации.

ВИДЕО ДНЯ

Мы станем одним из основных поставщиков "зеленого" водорода и "зеленого" электричества в ЕС.

Климатические условия Украины, свободные площади, энергия солнца, энергия ветра позволяют производить "зеленое" электричество с очень конкурентной себестоимостью".

Детали: Зеленский напомнил, что всего за три года перед российским вторжением в Украине было построено 7 гигаваттов возобновляемой энергетики, а "потенциал – в разы больше".

Также Украина может производить десятки миллионов тонн "зеленого" и дешевого аммиака, добавил он.

Кроме того, у Украины есть сильные позиции в биоэнергетике, сказал президент.

К тому же у Украины есть мощная атомная энергетика и энергетическая инфраструктура, объединенная с энергосетью Евросоюза.

"Сейчас российский ракетный террор направлен прежде всего на эти наши мощности. Только позавчера Россия за день выпустила около ста ракет против наших энергообъектов. Почти сто! Сегодня – снова", – сказал Зеленский.

Он признал, что "потери большие", но и восстановление будет масштабным.

Зеленский пригласил страны-участницы и компании уже оценивать перспективы и присоединяться к восстановлению Украины.

Темы: ЗеленскийэнергетикаЕСмир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: