Ердоган вважає, що проблеми закупівлі F-16 у США будуть вирішені найближчим часом
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган очікує, що питання щодо купівлі Туреччиною американських літаків F-16 будуть вирішені найближчим часом.
Про це він сказав представникам ЗМІ після зустрічі з президентом США Джо Байденом на полях саміту G20, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне турецьке агентство Anadolu.
За словами Ердогана, Байден сказав йому, що це питання перебуває "повністю в його руках".
"Я сподіваюся, що з тим, як наші міністри закордонних справ та оборони уважно стежать за цим процесом, ми незабаром зможемо вирішити проблему з F-16", - сказав він.
У жовтні 2021 року Туреччина звернулася до Сполучених Штатів з проханням купити 40 винищувачів F-16 та майже 80 комплектів для модернізації своїх існуючих бойових літаків, щоб оновити свої ВПС після провалу з купівлею F-35.
У вересні цього року Ердоган сказав, що отримав "позитивні" відгуки від двох сенаторів США про їхню потенційну підтримку продажу.
Президент США Джо Байден на саміті НАТО в Мадриді у червні заявив, що він не проти того, аби Сполучені Штати продали Туреччині винищувачі F-16.