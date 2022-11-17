Ердоган вважає, що проблеми закупівлі F-16 у США будуть вирішені найближчим часом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган очікує, що питання щодо купівлі Туреччиною американських літаків F-16 будуть вирішені найближчим часом.

Про це він сказав представникам ЗМІ після зустрічі з президентом США Джо Байденом на полях саміту G20, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне турецьке агентство Anadolu.

За словами Ердогана, Байден сказав йому, що це питання перебуває "повністю в його руках".

"Я сподіваюся, що з тим, як наші міністри закордонних справ та оборони уважно стежать за цим процесом, ми незабаром зможемо вирішити проблему з F-16", - сказав він.

У жовтні 2021 року Туреччина звернулася до Сполучених Штатів з проханням купити 40 винищувачів F-16 та майже 80 комплектів для модернізації своїх існуючих бойових літаків, щоб оновити свої ВПС після провалу з купівлею F-35.

У вересні цього року Ердоган сказав, що отримав "позитивні" відгуки від двох сенаторів США про їхню потенційну підтримку продажу.

Президент США Джо Байден на саміті НАТО в Мадриді у червні заявив, що він не проти того, аби Сполучені Штати продали Туреччині винищувачі F-16.