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Эрдоган считает, что проблемы закупки F-16 у США будут решены в ближайшее время

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 12:51

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает, что вопрос о покупке Турцией американских самолетов F-16 будут решены в ближайшее время.

Об этом он сказал представителям СМИ после встречи с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное турецкое агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, Байден сказал ему, что этот вопрос "полностью в его руках".

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"Я надеюсь, что с тем, как наши министры иностранных дел и обороны внимательно следят за этим процессом, мы вскоре сможем решить проблему с F-16", - сказал он.

В октябре 2021 года Турция обратилась к Соединенным Штатам с просьбой купить 40 истребителей F-16 и почти 80 комплектов для модернизации своих существующих боевых самолетов, чтобы обновить свои ВВС после провала с покупкой F-35.

В сентябре этого года Эрдоган сказал, что получил "положительные" отзывы от двух сенаторов США об их потенциальной поддержке продажи.

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Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде в июне заявил, что он не против того, чтобы Соединенные Штаты продали Турции истребители F-16.

Темы: ТурцияСШАоружиевойна
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