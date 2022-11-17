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ДБР викрило начальника митного посту "Тиса" на поборах з автоперевізників

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 листопада 2022, 13:59
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника митного посту "Тиса" Закарпатської митниці та його заступника через побори з автоперевізників за безперешкодний проїзд автобусів через кордон.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Працівники бюро задокументували факти вимагання митниками в одного з підприємців, що здійснює міжнародні перевезення громадян, 10,6 тисяч євро.

Такса встановлювалася з розрахунку за кожний автобус та ту кількість товару, яку він перевозив. Така "співпраця" та регулярна сплата "данини" дозволяла транспорту перевізників безперешкодно та без штучного затягування процесу проходження митних формальностей перетинати державний кордон.

Сума неправомірної вигоди зловмисниками розраховувалася з урахуванням попередньо отриманих смс-повідомлень перевізника щодо ваги товару, який перевозився пасажирами, та складала в середньому близько 500 євро з кожного автобуса.

Посадовців затримали під час отримання чергового траншу у розмірі 7,5 тисячі євро.

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Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Попередня кваліфікація: вимагання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за попередньою змовою групи осіб.

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

 

Теми: ДБРмитницяхабар
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