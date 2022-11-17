Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДБР викрило начальника митного посту "Тиса" на поборах з автоперевізників

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 листопада 2022, 12:59
ДБР викрило начальника митного посту Тиса на поборах з автоперевізників
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника митного посту "Тиса" Закарпатської митниці та його заступника через побори з автоперевізників за безперешкодний проїзд автобусів через кордон.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Працівники бюро задокументували факти вимагання митниками в одного з підприємців, що здійснює міжнародні перевезення громадян, 10,6 тисяч євро.

Реклама:

Такса встановлювалася з розрахунку за кожний автобус та ту кількість товару, яку він перевозив. Така "співпраця" та регулярна сплата "данини" дозволяла транспорту перевізників безперешкодно та без штучного затягування процесу проходження митних формальностей перетинати державний кордон.

Сума неправомірної вигоди зловмисниками розраховувалася з урахуванням попередньо отриманих смс-повідомлень перевізника щодо ваги товару, який перевозився пасажирами, та складала в середньому близько 500 євро з кожного автобуса.

ВІДЕО ДНЯ

Посадовців затримали під час отримання чергового траншу у розмірі 7,5 тисячі євро.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Попередня кваліфікація: вимагання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за попередньою змовою групи осіб.

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

 

Теми: ДБРмитницяхабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
ДБР
Суд конфіскував квартиру в центрі Львова посадовиці митниці
ДБР розслідує авіакатастрофу на Житомирщині, в якій загинули три пілоти Повітряних сил
В Одесі затримали військового інженера, який привласнив понад мільйон гривень
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: