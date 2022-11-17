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ГБР разоблачило начальника таможенного поста "Тиса" на поборах с автоперевозчиков

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 ноября 2022, 12:59
ГБР разоблачило начальника таможенного поста Тиса на поборах с автоперевозчиков
фото ГБР

Работники Государственного бюро расследований задержали начальника таможенного поста "Тиса" Закарпатской таможни и его заместителя из-за поборов с автоперевозчиков за беспрепятственный проезд автобусов через границу.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Работники бюро задокументировали факты вымогательства таможенниками у одного из предпринимателей, осуществляющего международные перевозки граждан, 10,6 тысяч евро.

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Такса устанавливалась из расчета за каждый автобус и то количество товара, которое он перевозил. Такое "сотрудничество" и регулярная уплата "дани" позволяла транспорту перевозчиков беспрепятственно и без искусственного затягивания процесса прохождения таможенных формальностей пересекать государственную границу.

Сумма неправомерной выгоды злоумышленниками рассчитывалась с учетом предварительно полученных смс-сообщений перевозчика относительно веса товара, который перевозился пассажирами, и составляла в среднем около 500 евро с каждого автобуса.

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Должностных лиц задержали во время получения очередного транша в размере 7,5 тысячи евро.

Решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.

Предварительная квалификация: вымогательство должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды по предварительному сговору группы лиц.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

 

Темы: ГБРтаможнявзятка
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