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На Київщині попереджають про вибухи, працюватимуть сапери – ОВА

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 17 листопада 2022, 13:02
На Київщині попереджають про вибухи, працюватимуть сапери – ОВА
ФОТО ДСНС

У Вишгородському та Білоцерківському районах Київщини 17 листопада можуть лунати звуки вибухів через роботу саперів та проведення вибухових робіт.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація в Telegram 

Деталі: У Вишгородському районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. У Шамраївському родовищі гранітів у Білоцерківському районі заплановано проведення вибухових робіт, які пов'язані з технологічними процесами.

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В ОВА закликали зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки. 

Теми: Київська областьрозмінуваннявибух
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