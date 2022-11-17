На Київщині попереджають про вибухи, працюватимуть сапери – ОВА

У Вишгородському та Білоцерківському районах Київщини 17 листопада можуть лунати звуки вибухів через роботу саперів та проведення вибухових робіт.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація в Telegram

Деталі: У Вишгородському районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. У Шамраївському родовищі гранітів у Білоцерківському районі заплановано проведення вибухових робіт, які пов'язані з технологічними процесами.

В ОВА закликали зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.