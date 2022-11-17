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На Київщині попереджають про вибухи, працюватимуть сапери – ОВА

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 17 листопада 2022, 14:02
ФОТО ДСНС

У Вишгородському та Білоцерківському районах Київщини 17 листопада можуть лунати звуки вибухів через роботу саперів та проведення вибухових робіт.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація в Telegram 

Деталі: У Вишгородському районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. У Шамраївському родовищі гранітів у Білоцерківському районі заплановано проведення вибухових робіт, які пов'язані з технологічними процесами.

В ОВА закликали зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки. 

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Теми: Київська областьрозмінуваннявибух
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