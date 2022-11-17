На Киевщине предупреждают о взрывах, будут работать саперы – ОВА

В Вышгородском и Белоцерковском районах Киевской области 17 ноября могут раздаваться звуки взрывов из-за работы саперов и проведения взрывных работ.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram

Детали: В Вышгородском районе саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы. В Шамраевском месторождении гранитов в Белоцерковском районе запланировано проведение взрывных работ, связанных с технологическими процессами.

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В ОВА призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.