На Киевщине предупреждают о взрывах, будут работать саперы – ОВА
Четверг, 17 ноября 2022, 14:02
В Вышгородском и Белоцерковском районах Киевской области 17 ноября могут раздаваться звуки взрывов из-за работы саперов и проведения взрывных работ.
Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram
Детали: В Вышгородском районе саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы. В Шамраевском месторождении гранитов в Белоцерковском районе запланировано проведение взрывных работ, связанных с технологическими процессами.
В ОВА призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
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