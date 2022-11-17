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СБУ назвала прізвища ініціаторів "приєднання" Донеччини до Росії

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 17 листопада 2022, 14:45
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО СБУ

Служба безпеки України ідентифікувала організаторів псевдореферендуму на Донеччині, які скерували до окупаційної влади так зване "термінове звернення" про псевдоприєднання регіону до Росії.

Джерело: прусслужба СБУ 

Дослівно: "У результаті системної роботи слідчі СБУ встановили особи 12 представників створеної агресором "общественной палаты ДНР". Цей окупаційний орган виконував ключові завдання Кремля із підготовки та проведення незаконного плебісциту у захоплених районах Донеччини". 

Деталі: За інформацією СБУ, до складу фейкового утворення увійшли посадовці-колаборанти з місцевих адміністрацій і комерсанти, які добровільно погодились працювати на бюджет РФ.

 

Саме вони направили "термінове звернення" ватажку бойовиків Денису Пушиліну з вимогою негайного відокремлення регіону від України з подальшим його приєднанням до складу РФ.

Перед підготовкою "листа" колаборанти організували масову агітаційну кампанію серед місцевих жителів на підтримку російських окупантів. У "заходах" брали  активну участь кремлівські пропагандисти і представники ворожих інформресурсів, як зазначаютьв СБУ.

Слідчі повідомили всім фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення у розшук.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом СБУ викрила і повідомила про підозри майже 70 організаторам незаконного "референдуму" у Донецькій області.

Теми: Донецька областьокупаціяреферендумСБУ
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