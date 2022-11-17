СБУ назвала прізвища ініціаторів "приєднання" Донеччини до Росії
Служба безпеки України ідентифікувала організаторів псевдореферендуму на Донеччині, які скерували до окупаційної влади так зване "термінове звернення" про псевдоприєднання регіону до Росії.
Джерело: прусслужба СБУ
Дослівно: "У результаті системної роботи слідчі СБУ встановили особи 12 представників створеної агресором "общественной палаты ДНР". Цей окупаційний орган виконував ключові завдання Кремля із підготовки та проведення незаконного плебісциту у захоплених районах Донеччини".
Деталі: За інформацією СБУ, до складу фейкового утворення увійшли посадовці-колаборанти з місцевих адміністрацій і комерсанти, які добровільно погодились працювати на бюджет РФ.
Саме вони направили "термінове звернення" ватажку бойовиків Денису Пушиліну з вимогою негайного відокремлення регіону від України з подальшим його приєднанням до складу РФ.
Перед підготовкою "листа" колаборанти організували масову агітаційну кампанію серед місцевих жителів на підтримку російських окупантів. У "заходах" брали активну участь кремлівські пропагандисти і представники ворожих інформресурсів, як зазначаютьв СБУ.
Слідчі повідомили всім фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення у розшук.
Загалом СБУ викрила і повідомила про підозри майже 70 організаторам незаконного "референдуму" у Донецькій області.