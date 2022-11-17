СБУ назвала фамилии инициаторов "присоединения" Донетчины к России

Служба безопасности Украины идентифицировала организаторов псевдореферендума в Донецкой области, которые направили к оккупационным властям так называемое "срочное обращение" о псевдоприсоединении региона к России.

Источник: прусслужба СБУ

Дословно: "В результате системной работы следователи СБУ установили личности 12 представителей созданной агрессором "общественной палаты ДНР". Этот оккупационный орган выполнял ключевые задачи Кремля по подготовке и проведению незаконного плебисцита в захваченных районах Донецкой области".

Детали: По информации СБУ, в состав фейкового образования вошли чиновники-коллаборационисты из местных администраций и коммерсанты, которые добровольно согласились работать на бюджет РФ.

Именно они направили "срочное обращение" к главарю террористов Денису Пушилину с требованием немедленного отделения региона от Украины с последующим его присоединением в состав РФ.

Перед подготовкой "письма" коллаборанты организовали массовую агитационную кампанию среди местных жителей в поддержку российских оккупантов. В "мероприятиях" принимали активное участие кремлевские пропагандисты и представители вражеских информресурсов, как отмечают в СБУ.

Следователи сообщили всем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении в розыск.

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В целом СБУ разоблачила и сообщила о подозрениях почти 70 организаторам незаконного "референдума" в Донецкой области.