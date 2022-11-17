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Гаазький суд визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 15:50
ЗБИТИЙ ЛІТАК MH17, ФОТО GETTY IMAGES

Окружний суд Гааги, що розглядав справу про збиття авіалайнера MH17, ухвалив рішення про те, що так звана "Донецька народна республіка" була контрольованою з боку РФ як мінімум з травня 2014 року.

Про це заявив суддя Хендрік Стейнхаус під час оголошення рішення суду, що проходить у судовому комплексі Схіпхола, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Починаючи з середини травня 2014 склалася ситуація, за якої Росія мала так званий загальний контроль на території так званої ДНР", - заявив він.

Пояснюючи, чому суд вирішив, що такий контроль мав місце, суддя Стейнхаус нагадав, що "багато (з бойовиків та представників самопроголошеної влади "ДНР") мали російське громадянство, багато хто раніше був причетний до Збройних сил РФ".

Окремо суд наголосив, що самопроголошена влада у Донецьку отримувала політичні та військові вказівки з Москви, що підтверджують докази зібрані Спільною слідчою групою, включаючи перехоплення телефонних розмов.

"(Призначений росіянами так званий керівник уряду "ДНР" Олександр) Бородай майже щоденно зв’язувався з (помічником президента РФ на той час Владиславом ) Сурковим, і Бородай називав Суркова "нашою людиною в Кремлі", - пояснив суддя, наголосивши також, що у переговорах йшлося про участь Кремля у призначенні на посади в так званому "уряді ДНР". Також в  РФ надавали військову підтримку бойовикам "ДНР", керували військовими діями, тощо. "Звіти про війські дії надавалися до Москви"

"Після катастрофи MH17 Бородай подзвонив до Москви, бо чекав на вказівку. При цьому він говорив, хоче поговорити з "начальником", хоча сам є найвищою посадовою особою ДНР", - додав суддя.

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На підставі цього суд вважає незаперечним контроль Росією на непідконтрольній Києву території Донбасу.

Детально про рішення Гаазького суду та його наслідки читайте у статті Перший вирок у Гаазі. Як рішення суду щодо MH17 проти "групи Гіркіна" допоможе покарати РФ.

Також "Європейська правда веде відеотрансляцію засідання суду у Гаазі, де триває оголошення вироку.

Теми: Гаазький трибуналсудтрибуналРосія
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