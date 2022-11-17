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Гаагский суд признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбития лайнера MH17

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 15:50
СБИТЫЙ САМОЛЕТ MH17, ФОТО GETTY IMAGES

Окружной суд Гааги, рассматривавший дело о сбитии авиалайнера MH17, принял решение о том, что так называемая "Донецкая народная республика" контролировалась со стороны РФ как минимум с мая 2014 года.

Об этом заявил судья Хендрик Стейнхаус во время оглашения решения суда, которое проходит в судебном комплексе Схипхола, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Начиная с середины мая 2014 года сложилась ситуация, при которой Россия осуществляла так называемый общий контроль на территории так называемой ДНР", - заявил он.

Объясняя, почему суд решил, что такой контроль имел место, судья Стейнхаус напомнил, что "многие (из боевиков и представителей самопровозглашенной власти "ДНР") имели российское гражданство, многие ранее были причастны к Вооруженным силам РФ".

Отдельно суд отметил, что самопровозглашенная власть в Донецке получала политические и военные указания из Москвы, что подтверждают доказательства, собранные Совместной следственной группой, включая перехват телефонных разговоров.

"(Назначенный россиянами так называемый руководитель правительства "ДНР" Александр) Бородай почти ежедневно связывался с (помощником президента РФ в то время Владиславом) Сурковым, и Бородай называл Суркова "нашим человеком в Кремле", - пояснил судья, отметив также, что в переговорах речь шла об участии Кремля в назначении на должности в так называемом "правительстве ДНР". Также в РФ оказывали военную поддержку боевикам "ДНР", руководили военными действиями и тому подобное. "Отчеты о военных действиях предоставлялись в Москву".

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"После катастрофы MH17 Бородай позвонил в Москву, потому что ждал указаний. При этом он говорил, что хочет поговорить с "начальником", хотя сам являлся высшим должностным лицом ДНР", - добавил судья.

На основании этого суд считает неоспоримым контроль Россией над неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Подробно о решении Гаагского суда и его последствиях читайте в статье Первый приговор в Гааге. Как решение суда по MH17 против "группы Гиркина" поможет наказать РФ.

Также "Европейская правда" ведет видеотрансляцию заседания суда в Гааге, где продолжается оглашение приговора.

Темы: Гаагский трибуналсудтрибуналРосcия
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