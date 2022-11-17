Миколаївщина: у звільненій Снігурівці вже друга людина підірвалася на міні
Четвер, 17 листопада 2022, 16:22
В деокупованій Снігурівці Миклаївської області за тиждень вже друга людина підірвалася на міні.
Джерело: очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта в Telegram
Пряма мова: "Питання збереження життя, здоров'я та безпеки громадян залишається для мене пріоритетним. Нагадую, що розмінування проводиться щоденно, але на жаль, з 10 листопада маємо вже другий випадок підриву на мінах".
Деталі: Чиновник закликав мешканців міста та сіл бути обережними, не пересуватися в неперевірених місцях, дати можливість спеціалістам максимально завершити свою роботу, адже на території громади дуже багато замінованих ділянок.
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