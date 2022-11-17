Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Николаевщина: в освобожденной Снигиревке уже второй человек подорвался на мине

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 ноября 2022, 15:22
Николаевщина: в освобожденной Снигиревке уже второй человек подорвался на мине
разминирование. иллюстративное фото ГСЧС

В деоккупированной Снигиревке Миклаевской области за неделю уже второй человек подорвался на мине.

Источник: глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта в Telegram

Прямая речь: "Вопрос сохранения жизни, здоровья и безопасности граждан остается для меня приоритетным. Напоминаю, что разминирование проводится ежедневно, но к сожалению, с 10 ноября имеем уже второй случай подрыва на минах".

Реклама:

Детали: Чиновник призвал жителей города и сел быть осторожными, не передвигаться в непроверенных местах, дать возможность специалистам максимально завершить свою работу, ведь на территории общины очень много заминированных участков.

Темы: Николаевская областьразминирование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Николаевская область
Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Украинцев призывают к осмотрительности 23-24 августа: У нас День Независимости, а россияне коварны
"Психические болезни" для уклонистов: на Николаевщине разоблачили масштабную схему торговли справками
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: