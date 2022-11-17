Николаевщина: в освобожденной Снигиревке уже второй человек подорвался на мине

В деоккупированной Снигиревке Миклаевской области за неделю уже второй человек подорвался на мине.

Источник: глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта в Telegram

Прямая речь: "Вопрос сохранения жизни, здоровья и безопасности граждан остается для меня приоритетным. Напоминаю, что разминирование проводится ежедневно, но к сожалению, с 10 ноября имеем уже второй случай подрыва на минах".

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Детали: Чиновник призвал жителей города и сел быть осторожными, не передвигаться в непроверенных местах, дать возможность специалистам максимально завершить свою работу, ведь на территории общины очень много заминированных участков.