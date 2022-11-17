Луганщина: Позитивна тенденція на напрямку Сватове-Кремінна, ЗСУ просуваються – ОВА

Збройні сили України потроху просуваються вперед на Луганщині, однак "кожен метр дається достатньо важко".

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в інтерв’ю Новини.Live

Пряма мова: "На напрямку Сватово-Кремінна тенденція поки що позитивна, наші війська просуваються вперед".

Деталі: Водночас Гайдай додав, що кожен метр Луганщини дається ЗСУ достатньо важко. На його думку, однією з причин є відсутність фактору несподіванки, як було, зокрема, під час звільнення Харківщини.

"Після деокупації Харківщини російські війська все ж встигли величезну територію замінувати, підтягнути резерви. Вони також привезли загони кадировців та тих зеків, яких набирав Пригожин, встигли підірвати мости, побудувати певні оборонні споруди. Тому кожен метр Луганщини, кожен населений пункт дається достатньо важко", – додав він.