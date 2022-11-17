Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганщина: Позитивна тенденція на напрямку Сватове-Кремінна, ЗСУ просуваються – ОВА

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 17 листопада 2022, 17:16
СКРІН З МАПИ, ТРАСА СВАТОВЕ-КРЕМІННА

Збройні сили України потроху просуваються вперед на Луганщині, однак "кожен метр дається достатньо важко".

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в інтерв’ю Новини.Live

Пряма мова: "На напрямку Сватово-Кремінна тенденція поки що позитивна, наші війська просуваються вперед". 

Деталі: Водночас Гайдай додав, що кожен метр Луганщини дається ЗСУ достатньо важко. На його думку, однією з причин є відсутність фактору несподіванки, як було, зокрема, під час звільнення Харківщини.

"Після деокупації Харківщини російські війська все ж встигли величезну територію замінувати, підтягнути резерви. Вони також привезли загони кадировців та тих зеків, яких набирав Пригожин, встигли підірвати мости, побудувати певні оборонні споруди. Тому кожен метр Луганщини, кожен населений пункт дається достатньо важко", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьдеокупаціяконтрнаступ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Російські еліти змирилися з поразкою у війні після втрати Херсона – росЗМІ

Укрзалізниця у п’ятницю запускає перший потяг до Херсона

відео"Пірати Херсонського моря": як ССО прокладали шлях до села з окупантами по дну річки

Ердоган обговорив із Путіним зерновий коридор і переговори з Україною

У Кремлі відреагували на заклики покинути Запорізьку АЕС: хочуть продовжити спілкування з МАГАТЕ

Диверсія на "Північних потоках": слідчі знайшли сліди вибухівки

Усі новини...
Луганська область
На напрямках Сватове-Кремінна та Білогорівка тривають запеклі бої – Гайдай
ССО знищили російський патруль поблизу Кремінної
Луганщина: окупанти викрали 40 селян
Останні новини
16:12
Путін летить у Єреван на саміт ОДКБ
16:06
відеоЩо сталось з криптовалютною біржею FTX: історія падіння
16:01
відеоХерсон після окупації: розповіді місцевих про знущання росіян
15:56
"Яндекс" викупив нерозпродані товари IKEA в Росії: продаватиме на власній платформі
15:50
фото Розстріляли 7 людей і підірвали будинок – прокуратура розслідує злочин росіян на Херсонщині
15:35
Посольство РФ бідкається через сплюндрований у Ризі пам’ятник Пушкіну
15:26
Кількість загиблих у Вільнянську зросла до 10-ти
15:06
Україна розраховує отримати 3 млрд євро з цьогорічного макрофіну ЄС на початку наступного року
14:59
Кадиров посилює вплив на окупований Донбас – ЦНС
14:53
відеоЛукашенко про вихід McDonald's із Білорусі: У нас що, булочку навпіл не можуть розрізати?
Усі новини...