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Луганщина: Положительная тенденция на направлении Сватово-Кременная, ВСУ продвигаются – ОВА

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 17 ноября 2022, 16:16
Луганщина: Положительная тенденция на направлении Сватово-Кременная, ВСУ продвигаются – ОВА
СКРИН С КАРТЫ, ТРАССА СВАТОВО-КРЕМИННАЯ

Вооруженные силы Украины понемногу продвигаются вперед на Луганщине, однако "каждый метр дается достаточно трудно".

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью Новости.Live

Прямая речь: "На направлении Сватово-Кременная тенденция пока положительная, наши войска продвигаются вперед". 

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Детали: В то же время Гайдай добавил, что каждый метр Луганщины дается Вооруженным силам достаточно трудно. По его мнению, одной из причин является отсутствие фактора неожиданности, как было, в частности, при освобождении Харьковщины.

"После деоккупации Харьковщины российские войска все же успели огромную территорию заминировать, подтянуть резервы. Они также привезли отряды кадыровцев и тех зеков, которых набирал Пригожин, успели взорвать мосты, построить определенные оборонительные сооружения. Поэтому каждый метр Луганщины, каждый населенный пункт дается достаточно трудно", – добавил он.

Темы: Луганская областьдеоккупацияконтрнаступление
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