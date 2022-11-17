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"Емоції зрозумілі": Дуда прокоментував слова Зеленського про падіння ракети в Польщі

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 17:35
анджей дуда, Getty Images

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розуміє твердження українського візаві Володимира Зеленського, який говорив про непричетність України до падіння ракети в селищі Пшеводув у вівторок, унаслідок чого загинули дві людини.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News, про це Дуда заявив у четвер під час візиту до Пшеводува.

"Я розмовляв із президентом Володимиром Зеленським. Це надзвичайно складна ситуація для України, і є великі емоції, є також великий стрес. Нагадуємо, що останніми днями Україна зазнає надзвичайно масованого ракетного обстрілу з боку Росії. Росія безжально і брутально випустила кілька сотень ракет проти України", – сказав Дуда.

"Ні для кого не є дивним, що є емоції, є емоції президента (України). Президент також надзвичайно гостро переживає те, що відбувається з його суспільством, яке обрало його на цю посаду, і за яке він відчуває відповідальність", – додав він.

На думку польського президента, твердження Зеленського про те, що в Польщі впала не українська ракета, ґрунтується на тому, що "кожен хоче бачити власні докази".

"Я сказав те, що сказав, на підставі того, що мені надали наші слідчі, на підставі того, що мені надали представники польських служб, матеріалів, також документів, які мені були представлені", – додав Дуда.

Він наголосив, що йдеться про нещасний і "абсолютно ненавмисний випадок".

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"По той бік нашого кордону йде війна, Росія випустила кілька сотень ракет по Україні, Україна захищалася, і в ході цих дій, на жаль, сталося те, що сталося. Ніхто не хотів нікому нашкодити в Польщі, не кажучи вже про те, щоб позбавити когось життя. Це просто трагедія, в певному сенсі наша спільна трагедія, найбільша трагедія тих, хто втратив своїх близьких – батьків, чоловіків", – сказав президент Польщі.

Напередодні президент Володимир Зеленський висловив переконання, що ракета, яка впала у вівторок на територію Польщі, була саме російською.

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Теми: ДудаЗеленськийПольща
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