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"Эмоции понятны": Дуда прокомментировал слова Зеленского о падении ракеты в Польше

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 17:35
анджей дуда, Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что понимает слова своего украинского коллеги Владимира Зеленского, который говорил о непричастности Украины к падению ракеты в селе Пшеводув во вторник, в результате чего погибли два человека.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News, об этом Дуда заявил в четверг во время визита в Пшеводув.

"Я говорил с президентом Владимиром Зеленским. Это очень сложная ситуация для Украины, и есть большие эмоции, есть также большой стресс. Напоминаем, что в последние дни Украина подвергается чрезвычайно массированному ракетному обстрелу со стороны России. Россия безжалостно и грубо выпустила несколько сотен ракет против Украины", - сказал Дуда.

"Ни для кого не удивительно, что есть эмоции, есть эмоции президента (Украины). Президент также чрезвычайно остро переживает то, что происходит с его обществом, которое избрало его на эту должность, и за которое он чувствует ответственность", - добавил он.

По мнению польского президента, утверждение Зеленского о том, что в Польше упала не украинская ракета, основывается на том, что "каждый хочет видеть собственные доказательства".

"Я сказал то, что сказал, на основании того, что мне предоставили наши следователи, на основании того, что мне предоставили представители польских служб, материалов, также документов, которые мне были представлены", - добавил Дуда.

Он подчеркнул, что речь идет о несчастном и "абсолютно непреднамеренном случае".

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"По ту сторону нашей границы идет война, Россия выпустила несколько сотен ракет по Украине, Украина защищалась, и в ходе этих действий, к сожалению, произошло то, что произошло. Никто не хотел никому навредить в Польше, не говоря уже о том, чтобы лишить кого-то жизни. Это просто трагедия, в определенном смысле наша общая трагедия, самая большая трагедия для тех, кто потерял своих близких - отцов, мужей", - сказал президент Польши.

Накануне президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что ракета, которая упала во вторник на территорию Польши, была именно российской.

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Темы: ДудаЗеленскийПольша
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