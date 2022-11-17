Українці провели навчання на випадок ядерного удару

На Донеччині відбулися навчання щодо дій у випадку застосування Росією проти області ядерної зброї.

Джерело: начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова: "Алгоритм дій на випадок ядерного удару по Донеччині відпрацювали сьогодні в онлайновому режимі.

За легендою навчань, росіяни застосували тактичну ядерну зброю проти одного з інфраструктурних об'єктів області".

Деталі: За його словами, в навчаннях брали участь всі профільні департаменти ОВА та місцевих адміністрацій, рятувальники, поліцейські та медики.

Мета навчань – отримати знання, як діяти в таких умовах з урахуванням особливостей використаної зброї та погоди.

Пряма мова: "Маємо бути готові до будь-якого розвитку подій, адже загнаний щур зі свого бункера може віддати навіть найбільш божевільний наказ.

ВІДЕО ДНЯ

У такому випадку реагувати треба буде швидко і злагоджено: для цього і потрібні своєчасні навчання.

Якою б не була небезпека, хороша підготовка й чіткі злагоджені дії здатні максимально мінімізувати її наслідки".