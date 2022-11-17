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Украинцы провели учения на случай ядерного удара

Евгений КизиловЧетверг, 17 ноября 2022, 17:51
карта учений, фото: дова

В Донецкой области состоялись учения по действиям в случае применения Россией против области ядерного оружия.

Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "Алгоритм действий на случай ядерного удара по Донецкой области отработали сегодня в онлайновом режиме.

По легенде учений, россияне применили тактическое ядерное оружие против одного из инфраструктурных объектов области".

Детали: По его словам, в учениях принимали участие все профильные департаменты ОГА и местных администраций, спасатели, полицейские и медики.

Цель учений – получить знания, как действовать в таких условиях с учетом особенностей использованного оружия и погоды.

Прямая речь: "Мы должны быть готовы к любому развитию событий, ведь загнанная крыса из своего бункера может отдать даже самый безумный приказ.

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В таком случае реагировать надо будет быстро и слаженно: для этого и нужны своевременные учения.

Какой бы ни была опасность, хорошая подготовка и четкие слаженные действия способны максимально минимизировать ее последствия".

Темы: Донецкая областьядерное оружиеРосcиявойна
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