Украинцы провели учения на случай ядерного удара
В Донецкой области состоялись учения по действиям в случае применения Россией против области ядерного оружия.
Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь: "Алгоритм действий на случай ядерного удара по Донецкой области отработали сегодня в онлайновом режиме.
По легенде учений, россияне применили тактическое ядерное оружие против одного из инфраструктурных объектов области".
Детали: По его словам, в учениях принимали участие все профильные департаменты ОГА и местных администраций, спасатели, полицейские и медики.
Цель учений – получить знания, как действовать в таких условиях с учетом особенностей использованного оружия и погоды.
Прямая речь: "Мы должны быть готовы к любому развитию событий, ведь загнанная крыса из своего бункера может отдать даже самый безумный приказ.
В таком случае реагировать надо будет быстро и слаженно: для этого и нужны своевременные учения.
Какой бы ни была опасность, хорошая подготовка и четкие слаженные действия способны максимально минимизировать ее последствия".