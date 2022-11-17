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Парламент Швеції схвалив надання Україні військової допомоги на рекордні $287 млн

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 17:17

Риксдаг (парламент) Швеції у четвер ухвалив рішення дозволити уряду передати Україні протягом 2022 року оборонних матеріалів на максимальну суму в понад 3,0078 мільярда шведських крон (понад 287 мільйонів доларів).

Про це повідомляє "Європейська правда".

До пакету допомоги входять системи протиповітряної оборони, боєприпаси, бронетехніка, індивідуальне спорядження, зокрема зимові комплекти одягу та засоби захисту тіла, обладнання для наведення гармат, намети та маскувальні сітки.

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Парламент Швеції підкреслює, що рішення було ухвалене попри те, що питання було винесене менш ніж за два робочі дні до його розгляду.

Як раніше говорив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, цей пакет військової допомоги Україні є найбільшим з початку повномасштабної війни РФ проти України: його сума на 1 мільярд крон більша за всі попередні пакети, разом узяті.

"Очевидно, що Україна добре захищається від російського наступу, далеко за межами очікувань, і частковим поясненням цього є те, що вони отримують широку підтримку з боку інших країн, - заявив Крістерссон напередодні.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше шведський міністр оборони Йонсон обіцяв, що Швеція надасть Україні більш сучасне озброєння як ілюстрацію своєї нової оборонної політики. Також він запевнив, що Швеція буде більш активно підтримувати Київ у його війні проти Росії.

Теми: ШвеціяУкраїназброя
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