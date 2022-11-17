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Парламент Швеции одобрил предоставление Украине военной помощи на рекордные $287 млн

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 17:17

Риксдаг (парламент) Швеции в четверг принял решение разрешить правительству передать Украине в течение 2022 года оборонных материалов на максимальную сумму в более 3,0078 миллиарда шведских крон (более 287 миллионов долларов).

Об этом сообщает "Европейская правда".

В пакет помощи входят системы противовоздушной обороны, боеприпасы, бронетехника, индивидуальное снаряжение, в частности зимние комплекты одежды и средства защиты тела, оборудование для наведения пушек, палатки и маскировочные сетки.

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Парламент Швеции подчеркивает, что решение было принято несмотря на то, что вопрос был вынесен менее чем за два рабочих дня до его рассмотрения.

Как ранее говорил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, этот пакет военной помощи Украине является крупнейшим с начала полномасштабной войны РФ против Украины: его сумма на 1 миллиард крон больше всех предыдущих пакетов, вместе взятых.

"Очевидно, что Украина хорошо защищается от российского наступления, далеко за пределами ожиданий, и частичным объяснением этого является то, что они получают широкую поддержку со стороны других стран, - заявил Кристерссон накануне.

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Ранее шведский министр обороны Йонсон обещал, что Швеция предоставит Украине более современное вооружение как иллюстрацию своей новой оборонной политики. Также он заверил, что Швеция будет более активно поддерживать Киев в его войне против России.

Темы: ШвецияУкраинаоружие
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