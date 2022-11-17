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Парламент Швеции одобрил предоставление Украине военной помощи на рекордные $287 млн

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 18:17

Риксдаг (парламент) Швеции в четверг принял решение разрешить правительству передать Украине в течение 2022 года оборонных материалов на максимальную сумму в более 3,0078 миллиарда шведских крон (более 287 миллионов долларов).

Об этом сообщает "Европейская правда".

В пакет помощи входят системы противовоздушной обороны, боеприпасы, бронетехника, индивидуальное снаряжение, в частности зимние комплекты одежды и средства защиты тела, оборудование для наведения пушек, палатки и маскировочные сетки.

Парламент Швеции подчеркивает, что решение было принято несмотря на то, что вопрос был вынесен менее чем за два рабочих дня до его рассмотрения.

Как ранее говорил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, этот пакет военной помощи Украине является крупнейшим с начала полномасштабной войны РФ против Украины: его сумма на 1 миллиард крон больше всех предыдущих пакетов, вместе взятых.

"Очевидно, что Украина хорошо защищается от российского наступления, далеко за пределами ожиданий, и частичным объяснением этого является то, что они получают широкую поддержку со стороны других стран, - заявил Кристерссон накануне.

Ранее шведский министр обороны Йонсон обещал, что Швеция предоставит Украине более современное вооружение как иллюстрацию своей новой оборонной политики. Также он заверил, что Швеция будет более активно поддерживать Киев в его войне против России.

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Темы: ШвецияУкраинаоружие
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