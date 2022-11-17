Вадим Гутцайт стал новым главой НОК, Суркис и Шуфрич – членами комитета

Новым президентом Национального олимпийского комитета Украины стал Вадим Гутцайт, Григория Суркиса, Нестора Шуфрича и Александра Усика включили в состав членов НОК.

Источник: Укринформ, Tribuna

Детали: На ХХХVII отчетно-выборной ассамблее НОК за кандидатуру Гутцайта отдали голоса 123 делегата. На должность претендовали еще двое кандидатов: Жана Беленюка поддержали 22 человека, за Игоря Малинского отдали 2 голоса.

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Как сообщает "Укринформ", бывший президент НОК Сергей Бубка, который возглавлял комитет с 2005-го года, отказался в этом году подавать свою кандидатуру.

На Генассамблее НОК также избрали новых членов Национального олимпийского комитета на период 2022-2026 годов. В частности, избраны Григорий Суркис, Александр Усик, Андрей Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лилия Подкопаева и другие. За это решение отдали 99 голосов, против – 11, воздержались – 4.

Сайт Tribuna сообщает, что они входят в список из 39 физических лиц, которые способствуют развитию спорта.

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В персональный состав членов НОК Украины включили представителей Федерации стрельбы из лука Нестора Шуфрича и Елену Садовничу и представителей Федерации плавания Андрея Власкова и Виктора Миця. За это решение отдали 94 голоса. Против – 6 голосов, воздержались – 9.

Справка: Вадим Гутцайт – олимпийский чемпион по фехтованию на Играх 1992 года в Барселоне, тренер и президент федерации фехтования Украины. С 2018 года он был директор Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации, с 4 марта 2020 года - министр молодежи и спорта Украины.