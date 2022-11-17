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Сили оборони у четвер збили 4 ворожі ракети і 5 "Шахедів" – зведення Генштабу

Євген КізіловЧетвер, 17 листопада 2022, 18:14
Сили оборони у четвер збили 4 ворожі ракети і 5 Шахедів – зведення Генштабу
фото генштабу

Поточної доби Сили оборони на різних напрямках збили 2 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 дронів-камікадзе "Шахед-136".

Джерело: речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун, чий звіт опубліковано у Facebook

Деталі: Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії України за добу уразили 3 пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 5 складів боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти противника.

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Усього протягом доби ворог завдав 5 авіаційних та 25 ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ракетні удари було завдано по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Дніпро та Одеса, Балаклея на Харківщині, Вільнянськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Миколаївка, Херсон та Чорнобаївка Херсонської області.

ВІДЕО ДНЯ

В окремих населених пунктах тимчасово окупованої частини Луганської області росіяни посилили адміністративно-поліцейські заходи. Зокрема, закрито в’їзди до населеного пункту Рубіжне з напрямків Кремінної та Варварівки. В місті обмежено переміщення цивільних осіб та посилено фільтраційні заходи.

В Маріуполі окупаційна влада планує розгорнути підрозділи Росгвардії, особливого призначення та швидкого реагування загальною чисельністю до 400 осіб.

Теми: війнаУкраїнаармія
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