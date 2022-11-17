Силы обороны в четверг сбили 4 вражеские ракеты и 5 "Шахедов" – сводка Генштаба

В эти сутки Силы обороны на разных направлениях сбили 2 крылатые ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 5 дронов-камикадзе "Шахед-136".

Источник: представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Штупун, чей отчет опубликован в Facebook

Детали: Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Украины за сутки поразили 3 пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов и 3 других важных объекта противника.

Всего в течение суток враг нанес 5 авиационных и 25 ракетных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ракетные удары были нанесены по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Днепр и Одесса, Балаклея на Харьковщине, Вольнянск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Очаков Николаевской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Николаевка, Херсон и Чернобаевка Херсонской области.

В отдельных населенных пунктах временно оккупированной части Луганской области россияне усилили административно-полицейские мероприятия. В частности, закрыты въезды в населенный пункт Рубежное с направлений Кременной и Варваровки. В городе ограничено перемещение гражданских лиц и усилены фильтрационные мероприятия.

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