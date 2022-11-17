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Головний слідчий у справі МН17: У 2023 році можуть з'явитися нові підозрювані

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 18:20
Головний слідчий у справі МН17: У 2023 році можуть з'явитися нові підозрювані
Getty Images

Керівниця слідчої групи з розслідування катастрофи МН17 Дігна ван Бутзелар заявила, що обвинувачення задоволене ухваленим Гаазьким судом у четвер рішенням і не відкидає, що у 2023 році повідомить про нові результати розслідування, яке триває.

Як повідомляє "Європейська правда", про це ван Бутзелар сказала в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми дуже задоволені цим рішенням, особливо тому, що було так багато чинників. Ми говорили, як це трапилося, що це був Бук, який доставили з Росії, що ракета була запущена з поля неподалік від Первомайського. Ми зробили нашу роботу добре. Я думаю, що це дуже важливо для рідних і близьких", – вважає вона.

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Коментуючи виправдовувальний вирок щодо одного з обвинувачених, Олега Пулатова, глава слідства у справі МН17 заявила, що не вважає це помилкою слідства. "Ми щойно отримали рішення в повному обсязі – це великий стос, ми повинні його обговорити і потім будемо вирішувати, для цього в нас два тижні".

Щодо стану розслідування ван Бутзелар повідомила, що наразі воно стосується екіпажу зенітно-ракетного комплексу "Бук", із якого було збито МН17.

"Ми думаємо, що на початку або навесні наступного року ми будемо готові про це сказати", – повідомила вона.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Окружний суд Гааги 17 листопада заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їх роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Між тим четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук". 

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

Читайте також: Перший вирок у Гаазі. Як рішення суду щодо MH17 проти "групи Гіркіна" допоможе покарати РФ.

Теми: MH17судНідерланди
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