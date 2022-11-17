Головний слідчий у справі МН17: У 2023 році можуть з'явитися нові підозрювані

Керівниця слідчої групи з розслідування катастрофи МН17 Дігна ван Бутзелар заявила, що обвинувачення задоволене ухваленим Гаазьким судом у четвер рішенням і не відкидає, що у 2023 році повідомить про нові результати розслідування, яке триває.

Як повідомляє "Європейська правда", про це ван Бутзелар сказала в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми дуже задоволені цим рішенням, особливо тому, що було так багато чинників. Ми говорили, як це трапилося, що це був Бук, який доставили з Росії, що ракета була запущена з поля неподалік від Первомайського. Ми зробили нашу роботу добре. Я думаю, що це дуже важливо для рідних і близьких", – вважає вона.

Коментуючи виправдовувальний вирок щодо одного з обвинувачених, Олега Пулатова, глава слідства у справі МН17 заявила, що не вважає це помилкою слідства. "Ми щойно отримали рішення в повному обсязі – це великий стос, ми повинні його обговорити і потім будемо вирішувати, для цього в нас два тижні".

Щодо стану розслідування ван Бутзелар повідомила, що наразі воно стосується екіпажу зенітно-ракетного комплексу "Бук", із якого було збито МН17.

"Ми думаємо, що на початку або навесні наступного року ми будемо готові про це сказати", – повідомила вона.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги 17 листопада заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їх роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

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Між тим четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук".

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

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