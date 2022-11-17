Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главный следователь по делу МН17: В 2023 году могут появиться новые подозреваемые

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 19:20
Getty Images

Руководитель следственной группы по расследованию катастрофы МН17 Дигна ван Бутзелар заявила, что обвинение удовлетворено принятым Гаагским судом в четверг решением и не исключает, что в 2023 году сообщит о новых результатах продолжающегося расследования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом ван Бутзелар сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы очень довольны этим решением, особенно потому, что было так много факторов. Мы говорили, как это случилось, что это был Бук, который доставили из России, что ракета была запущена с поля неподалеку от Первомайского. Мы сделали нашу работу хорошо. Я думаю, что это очень важно для родных и близких", - считает она.

Комментируя оправдательный приговор в отношении одного из обвиняемых, Олега Пулатова, глава следствия по делу МН17 заявила, что не считает это ошибкой следствия. "Мы только что получили решение в полном объеме - это большая кипа, мы должны его обсудить и потом будем решать, для этого у нас две недели".

Относительно состояния расследования ван Бутзелар сообщила, что сейчас оно касается экипажа зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит МН17.

"Мы думаем, что в начале или весной следующего года мы будем готовы об этом сказать", - сообщила она.

Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест.

ВИДЕО ДНЯ

Между тем четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук". 

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

Читайте также: Первый приговор в Гааге. Как решение суда по MH17 против "группы Гиркина" поможет наказать РФ.

Темы: MH17судНидерланды
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Шевченко уходит из состава НОК в знак протеста

Ракетные обстрелы вывели из строя почти 50% энергосистемы Украины – Шмигаль

Российские элиты смирились с поражением в войне после потери Херсона – росСМИ

Укрзализныця в пятницу запускает первый поезд в Херсон

видео"Пираты Херсонского моря": как ССО подкрадывались к оккупантам по дну реки

Эрдоган обсудил с Путиным зерновой коридор и переговоры с Украиной

Все новости...
MH17
Кулеба: решения суда по делу MH17 посылают сигнал РФ
Зеленский о приговоре по делу MH17: Важное решение, но на скамье подсудимых должны оказаться заказчики
Гиркину, Дубинскому и Харченко присудили пожизненное заключение в суде о сбитии MH17
Последние новости
18:10
видеоКомитет защиты журналистов вручил награду главреду УП Севгиль Мусаевой
17:41
Зеленский провел разговор с Эрдоганом, который до того говорил с Путиным
17:36
видеоВ Беларуси признали "экстремистской" известную песню о Бандере и Украине
17:33
Депортированные в РФ украинцы могут оформить удостоверение на возвращение домой: есть два пути
17:30
В Киеве ответили на петицию о нецелесообразности установки главной елки страны
17:30
Заражены и опасны. Настоящая история комаров как биологического оружия
17:29
Турция меняет требования к страхованию танкеров – это повлияет на поставки нефти из РФ
17:23
Заминировано 30% территории Украины, это как две Австрии – ГСЧС
17:03
Европарламент проголосует за признание России государством-спонсором терроризма 23 ноября
16:53
фотоТаможенники изъяли у украинца американский самолет, который тот вез в Молдову
Все новости...