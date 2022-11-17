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Главный следователь по делу МН17: В 2023 году могут появиться новые подозреваемые

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 18:20
Главный следователь по делу МН17: В 2023 году могут появиться новые подозреваемые
Getty Images

Руководитель следственной группы по расследованию катастрофы МН17 Дигна ван Бутзелар заявила, что обвинение удовлетворено принятым Гаагским судом в четверг решением и не исключает, что в 2023 году сообщит о новых результатах продолжающегося расследования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом ван Бутзелар сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы очень довольны этим решением, особенно потому, что было так много факторов. Мы говорили, как это случилось, что это был Бук, который доставили из России, что ракета была запущена с поля неподалеку от Первомайского. Мы сделали нашу работу хорошо. Я думаю, что это очень важно для родных и близких", - считает она.

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Комментируя оправдательный приговор в отношении одного из обвиняемых, Олега Пулатова, глава следствия по делу МН17 заявила, что не считает это ошибкой следствия. "Мы только что получили решение в полном объеме - это большая кипа, мы должны его обсудить и потом будем решать, для этого у нас две недели".

Относительно состояния расследования ван Бутзелар сообщила, что сейчас оно касается экипажа зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит МН17.

"Мы думаем, что в начале или весной следующего года мы будем готовы об этом сказать", - сообщила она.

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Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест.

Между тем четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук". 

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

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Темы: MH17судНидерланды
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