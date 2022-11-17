У Польщі очікують активізації російської пропаганди після інциденту з ракетою

Після інциденту з падінням ракети в Пшеводуві російська пропаганда буде намагатися досягти власних інформаційних цілей, ворожих Польщі.

Про це заявив заступник міністра-координатора спеціальних служб Польщі і урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

"Після трагедії в Пшеводуві російська пропаганда намагається і, ймовірно, намагатиметься і надалі досягати власних інформаційних цілей, ворожих Польщі.

"Кремль дуже швидко включає такі інциденти у свою інформаційну війну, що триває" - оцінив Жарин.

Він закликав людей остерігатися неправдивих заяв, на кшталт того, що "інцидент у Пшеводуві є свідомою спробою ескалації в Європі" та "інцидент доводить, що саме Україна становить загрозу для світу". Ще одне з таких тверджень - "Польща беззахисна, системи розвідки не працюють".

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що вибух у Пшеводуві з великою ймовірністю стався внаслідок перехоплення російської ракети, але не можна виключати інших сценаріїв, зокрема, навмисного плану РФ посварити Україну і Польщу.